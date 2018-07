Cote d'Ivoire: Forum Istc-Polytechnique 2018 - Dan Moussa invite les étudiants au respect de la déontologie du métier

Après les Journées du communicateur les 21 et 22 juin 2018, l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc)-Polytechnique a organisé le Forum de renforcement des capacités le 14 juillet 2018, au sein de cet institut, à Abidjan-Cocody.

Une occasion au cours de laquelle les étudiants en fin de cycle (Licence 3 et Master 2 cours du soir) et ceux des classes intermédiaires (Licence 2 et Master 1) présentent leurs travaux devant un parterre d'invités (parents et entreprises).

Dr Alfred Dan Moussa, directeur général de l'Istc-Polytechnique, est revenu sur les missions que s'est assignées son établissement.

A savoir, amener les étudiants à réfléchir sur des sujets d'intérêt général et surtout des sujets d'actualité, avoir un esprit de compétition, cultiver un esprit d'équipe, travailler à la chaîne, apprendre à travailler sous pression et dans le respect des délais.

A cela, s'ajoutent des valeurs telles que l'ouverture, la soumission à la critique, la prise de parole en public, la ponctualité, la courtoisie et le respect mutuel, le respect de l'éthique et de la déontologie du métier.

Revenant sur le thème de cette année «L'Istc en chiffres et en pourcentage», Alfred Dan Moussa a révélé qu'ils sont «266 étudiants en fin de cycle répartis en 10 entreprises-écoles et découpées en 27 unités de production». Avant d'ajouter qu'ils sont «324 étudiants en année intermédiaire répartis en 8 entreprises-écoles subdivisées en 29 unités de production».

Selon lui, le tableau de bord 2018 affiche 18 projets professionnels issus de 18 écoles-entreprises et 56 unités de production. «Ce sont des entreprises-écoles de presse imprimée et en ligne, de communication audiovisuelle, de télécommunications, de marketing-publicité, de création numérique et Com'crea», a-t-il dit.

Alfred Dan Moussa a saisi l'opportunité pour féliciter les différents ministres qui ont accepté d'associer leur image à ces J'Com et qui ont été reconduits dans le nouveau gouvernement Amadou Gon 2.

Il s'agit des ministres Sidi Tiémoko Touré (nouveau ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement), Thierry Tanoh (ministre du Pétrole, de l'Energie et des Énergies renouvelables), Bruno Nabagné Koné (ministre de Construction, du Logement et de l'Urbanisme) et Moussa Sanogo (secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'État).