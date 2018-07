Mali: Usine CMDT de Kadiolo - Le coût de réalisation est estimé à 20 milliards de FCFA

L'information a été donnée jeudi dernier, lors de l'inauguration de l'usine de la Compagnie malienne de développement des textiles (CMDT) de Kadiolo. La cérémonie était présidée par le chef de l'Etat, Ibrahim Boubacar Keïta.

Bâtie sur une superficie de 25 ha sur un total de 50, cette nouvelle usine est située dans le village de Fourou, à 6 km de la ville de Kadiolo. L'unité industrielle comprend un bâtiment d'égrenage, une centrale de production d'énergie, des ateliers de maintenance, des bureaux, des magasins, des logements et une infirmerie.

Elle est dotée d'une capacité de 45.000 tonnes par campagne. Son coût de réalisation, estimé à 20 milliards de FCFA environ, a été financé par la CMDT et des banques locales. L'ouvrage créera 250 emplois directs et 500 indirects.

A ce propos, le président du Pool bancaire local, Bréhima Amadou Haidara, a rendu un vibrant hommage aux cotonculteurs, à la CMDT et aux banques partenaires. Il a, en outre, confié que les banques ont injecté plus de 160 milliards ces dernières années dans le secteur coton qui fait vivre plus de 4 millions de Maliens.

Conçu dans le respect des exigences et normes environnementales, le projet est composé d'un système d'alimentation en coton graine automatique et manuel ; d'un dispositif de nettoyage du coton graine ; de trois lignes d'égrenage de coton graine ; d'un dispositif de nettoyage de la fibre.

S'y ajoutent un système de conditionnement de la fibre, un dispositif d'humidification du coton graine et de la fibre, un système de surveillance aéraulique (Air Tools) et de détection incendie ; un dispositif de manutention-graines ainsi qu'un dispositif d'évacuation et de stockage des déchets.

S'exprimant à ce sujet, le PDG de la CMDT a fait savoir que l'usine de Kadiolo est la plus belle et la plus moderne des usines d'égrenage d'Afrique. Nourrissant plus d'ambitions, Baba Berthé a sollicité le soutien des autorités du pays pour la construction d'autres usines.