Sénégal: Décision de la cour de justice de la CEDEAO - Me Oumar Youm fait dans le recadrage

Dans beaucoup de secteurs, nous avons des besoins pour lesquels, il faut le reconnaître et avoir le courage de l'avouer, le président Macky Sall en l'espace de peu de temps a apporté beaucoup de solutions ». Me Omar Youm de renchérir dans la foulée que « les bourses de sécurité familiale étaient inexistantes dans le vocabulaire de développement.

La Cour avait, si c'était le cas, les moyens de demander la liberté de Khalifa Sall ». Et Me Youm de poursuivre son argumentaire en précisant que « la Cour avait les moyens d'ordonner la libération immédiate de Khalifa Sall, ce qu'elle a eu à faire dans d'autres cas similaires, mais elle s'est abstenue de le faire pour ce cas ».

La décision de la Cour de justice de la Cedeao ne peut impacter les poursuites qui ont été engagées contre Khalifa Sall et cie. Telle est la conviction de Me Oumar Youm, le directeur de cabinet du président de la République qui se prononçait au cours du week-end sur l'arrêt de la juridiction communautaire dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Non sans manquer de se prononcer sur la pénurie d'eau à Dakar qui sera réglée dans une... dizaine de jours.

