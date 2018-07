Gabon: FEGASA - Crépin Andrew Gwodog élu pour deux ans à la présidence

C'est à l'issue des travaux de l'assemblée générale mixte de la Fédération Gabonaise des Sociétés d'Assurances (FEGASA) qui s'est déroulée à Libreville le 13 juillet dernier que l'Administrateur-Directeur Général de la SCG-Ré a été porté à la tête de cette fédération. Il remplace à ce poste Youssef Benabdallah de SAHAM Assurance. Le nouveau bureau directeur entend promouvoir le secteur de l'assurance et améliorer les prestations.

L'assemblée générale a, au cours des travaux, adopté à l'unanimité toutes les résolutions proposées à l'ordre du jour, notamment, l'adoption des nouveaux statuts de la FEGASA faisant de la SCG-Ré qui était « Membre associé », un « Membre de droit » de la FEGASA. Ce qui lui a permis de candidater pour le poste de président. De même, les comptes 2017 et le budget 2018 ont été approuvés, tout comme la mise en circulation du constat amiable, le fonds de garantie automobile.

Ainsi, parmi les grands chantiers de la FEGASA, on peut noter sur le plan national, la mise en place du « Constat Amiable ; Fond Garantie ; Pool TPV ; Promotion du secteur Assurance et Réassurance ; Accélération de la cadence de règlements des sinistres ; mise en place du plan 2018-2020 de développement du secteur de l'assurance et réassurance au Gabon ; Plan de formation des assureurs du secteur ; et Soutien des assureurs au développement du Gabon ». A en croire le nouveau président de la FEGASA, tout cela virait à améliorer la qualité de service des assureurs.

L'équipe qui devrait mener à bien ces différents chantiers est composée de Jean Constant Assi - DG SUNU Assurance VIE, 1e Vice-Président ; Théophile Mboro Assogho- DG AXA Gabon, 2e Vice-Président ; Stephen Moussirou- DG Assinco, Trésorier. Parmi les membres on compte Abdoulaye KEITA - DG Ogar, Youssef Benabdallah - DG SAHAM Assurance et Idrissa Fall - DG SUNU ASS IARD. Par ailleurs, la FEGASA compte conquérir la scène internationale, à travers l'organisation en 2020 par le Gabon de l'assemblée générale de la Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines (FANAF) qui verra une candidature gabonaise pour le poste de président.

Parmi les missions de la FEGASA, il y a la représentation des intérêts de la profession auprès de ses interlocuteurs, publics et privés, nationaux et internationaux ; être un outil de concertation avec ses différents partenaires ; promouvoir les actions de prévention et élaborer des stratégies pour le rayonnement du secteur pour asseoir la crédibilité à l'égard des gouvernants, des organes de contrôle et des consommateurs des produits d'assurance.