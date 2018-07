Congo-Kinshasa: Trophée Lutay-Kanza - L'Acofepe organise la première édition

L'événement qui se déroulera le 19 juillet, au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, décernera le prix aux femmes journalistes de la presse écrite.

La première édition de remise du trophée Lutay-Kanza est organisée en partenariat avec le ministère du Genre, enfant et famille, et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles. L'objectif poursuivi par l'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite (Acofepe), à travers ce prix, est de créer des modèles de leadership féminins dans la presse écrite, encourager les femmes qui ont excellé dans ce métier depuis des décennies dans l'anonymat, contrairement à leurs consœurs de l'audiovisuel. Il est aussi question de motiver les jeunes femmes journalistes de la presse écrite à non seulement aimer ce métier, mais aussi à chercher à exceller à tout prix.

Le trophée sera principalement décerné aux femmes journalistes de la presse écrite ayant totalisé plus de vingt-cinq ans de carrière dans ce métier et produit plus ou moins neuf mille articles de différents genres journalistiques. Le critère de sélection porte sur l'ancienneté et la régularité dans le métier. Il a été choisi essentiellement par les membres du jury, composé des éminents professeurs de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication et autres responsables des organisations professionnelles des médias congolais.

L'organisation de cette première édition du trophée Lutay-Kanza s'inscrit dans le cadre de la vision de l'Acofepe qui consiste à revaloriser le statut de la femme journaliste, particulièrement de la presse écrite. Cette association s'est fixée comme objectifs notamment d'impliquer la femme à l'excellence dans la production de la presse écrite, encourager les femmes de medias à embrasser cette branche du journalisme, encourager les jeunes étudiantes inscrites dans les filières de la communication ou le journalisme à choisir la presse écrite comme métier de carrière...