Angola: La compagnie Edipesca bénéficiera de 57 millions USD pour la réhabilitation

A son tour, le directeur des questions africaines du département d'opérations du Fonds pour la coopération et développement économique de la Banque, Kevin Choi, a souligné que le soutien permettra la fourniture d'une installation de traitement de poisson, l'acquisition d'un camion réfrigéré et d'une assistance technique pour la formation du personnel en vue d'assurer la durabilité de l"Edipesca.

Avec le projet, ils seront résolus les problèmes de conditions d'hygiène et une meilleure utilisation de tous les déchets de traitement et sa transformation en engrais pour l'agriculture, la farine de poisson, qui peut être ajouté à la farine de pêche, entre autres avantages.

C'est ce qu'a informé lundi à Luanda, la ministre des Pêches et de la Mer, Victoria de Barros Neto, indiquant que le mémorandum résoudra les problèmes de logistique et de distribution des poissons de la compagnie nationale Edispeca, située à Boavista, à Luanda.

Luanda — Un accord évalué à 57 millions de dollars pour la réhabilitation et la construction de nouvelles infrastructures de traitement et de distribution de poisson de l'entreprise Edipesca sera signé jeudi entre le gouvernement angolais et la Banque d'exportation et d'importation de la Corée du Sud (Exim Bank).

