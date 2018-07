Angola: Le MPLA et le PCP discutent de la situation politique au pays et au Portugal

Le congrès se tiendra sous la devise "avec la force du passé et du présent, nous construirons un meilleur avenir" et connaîtra la participation de 2.591 délégués.

Dans la capitale du pays depuis samedi, en visite de travail officielle de cinq jours, José Capucho a informé à la presse à la fin de l'entretien que la réunion avait été fructueuse, ayant considéré comme « très excellents», les liens d'amitié et de coopération entre le PCP et MPLA.

Au cours d'une réunion entre le secrétaire général du MPLA, Paulo Kassoma, et le membre du Secrétariat et de la Commission politique du Comité central du PCP, José Capucho, les deux personnalités ont passé en revue les actions mises en œuvre dans ces pays par ces partis pour le développement économique et social.

Luanda — Les représentants des partis MPLA (Angola) et du Parti communiste portugais (PCP) ont discuté lundi, à Luanda, de questions de nature politique et sociale dans le cadre des relations de coopération entre les formations politiques.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.