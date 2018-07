Togo: Créer la confiance réciproque

'L'objectif des discussions actuelles est aussi et peut-être surtout de permettre aux Togolais de se rendre aux urnes, le moment venu, pour choisir démocratiquement leurs représentants nationaux et locaux.

Citant Emmanuel Macron, il a indiqué que 'le statu quo n'est pas possible. En effet, cette crise politique ralentit le développement économique et social que tous les Togolais attendent', a-t-il déclaré.

