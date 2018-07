Algérie: Manchester City - Mahrez n'exige pas d'être titulaire

Arrivé depuis quelques jours à Manchester City en provenance de Leicester City, Ryad Mahrez sait que rien ne lui sera facile chez les champions d'Angleterre en titre au vu de la concurrence qui se retrouve au niveau de l'effectif. Comptant sur sa polyvalence, l'ailier algérien, dans un entretien avec le site officiel des Citizens, estime que le dernier mot reviendra à l'entraîneur quant à la décision de le faire jouer ou pas.

«Je suis un joueur offensif. Je peux jouer dans un rôle d'attaquant, milieu de terrain droit ou gauche. Je n'ai aucun problème avec les positions. Je jouerai partout où le coach veut que je joue. Pour l'instant, on n'a pas encore évoqué ça avec Guardiola. On en parlera plus tard certainement », a-t-il dit, tout en se préparant à ne pas être forcément titulaire toutes les semaines.

« À mon avis, il n'est pas nécessaire de jouer chaque semaine. Ce n'est pas ça le plus important. L'intérêt de l'équipe passe avant tout. Je suis ici pour apporter mon aide et faire à ce que l'équipe s'améliore. Après, c'est à l'entraîneur de prendre ses décisions. On doit penser collectif. Tous comme on est, on doit faire en sorte d'aider l'équipe à gagner des matchs et par conséquent, des trophées en fin de saison ».