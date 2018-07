Afrique: Les Aiglons du Mali prennent une option à Yaoundé

Sans complexe, les U20 maliens ont imposé un (1-1) à Yaoundé face à une équipe camerounaise en manque de réalisme et qui risque de payer cher ce contretemps à domicile.

Le début de la rencontre entre Camerounais et Maliens annonçait déjà les couleurs d'une partie difficile pour le pays hôte. Les Aiglons de l'entraîneur Kane Mamoutou montrent qu'ils ne sont pas en promenade en terre camerounaise. Les jeunes Lions indomptables en sont presque à admirer leurs visiteurs produire le jeu. Quand bien même l'ouverture du score tarde à venir. Les Lionceaux doivent se contenter de quelques actions, malheureusement pour eux, mal conclues. Et c'est sur un score nul et vierge que les deux sélections regagnent les vestiaires.

De retour, les Camerounais se montrent plus volontaires dans l'effort. La récompense arrivera à la 60e minute. Ils mettent à profit un cafouillage dans la défense malienne pour ouvrir la marque. Un centre de Patrick Loa Loa, exécuté sur le côté droit, tombe dans les pieds de Taddeus Nkeng Mfomakwang qui expédie la balle directement dans les filets.

La révolte des Maliens ne se fait point attendre. 60 secondes plus tard, sur le renvoi, Toure El Bilal profite d'une mauvaise relance du portier Christophe Atangana Assimba, se débarrasse d'un défenseur et remet les pendules à l'heure (1-1) par un tir bien cadré au second poteau. Ce sera le résultat final.

Au regard de la physionomie de la rencontre, le Mali a des raisons d'espérer une qualification au match retour à domicile. Même si son sélectionneur préfère jouer la carte de l'humilité. « L'équipe camerounaise nous a en réalité posé un certain nombre de soucis. Nous avons une semaine pour y remédier. Globalement c'est une bonne équipe et nous devons demeurer prudents », déclarait-il après le match.

Son collègue camerounais nourrissait des regrets mais se refusait à abdiquer. « On savait que ce match allait être difficile. C'est une équipe constituée de joueurs qui se connaissent. L'équipe du Mali est comme un club qui joue ensemble tous les jours. Nous avons souffert de l'absence de nos joueurs clés. Le capitaine a été victime d'une fracture il y a quelques jours, le milieu de terrain aussi. Nous avons été obligés d'aligner des joueurs qui n'ont pas assez d'expérience et le résultat est là. Mais tout espoir n'est pas perdu ».

Les résultats

Congo - Sénégal 2-2

Zambie - Burundi 1-0

Cameroun - Mali 1-1

Burkina Faso - Gabon 3-1

Mauritanie - Nigeria 1-1

Afrique du Sud - Malawi 0-0