Burkina Faso: BPW international - Les membres «allument des bougies» pour réaffirmer «leur adhésion» aux valeurs du club

BPW est une structure internationale regroupant de nombreux clubs dans le monde entier. Il s'agit d'un réseau de femmes de nationalités et de plusieurs continents œuvrant pour la paix et le développement dans le monde. Née en 2002 au Burkina Faso, cette association œuvre pour la promotion de la femme sur tous les aspects.

Selon la présidente fondatrice de BPW Burkina, Rasmata Kabré, la création de ce club au Burkina Faso est née d'un voyage qu'elle a effectué en Suisse. «J'ai eu connaissance de BPW depuis 1998 et lorsque j'ai été en Suisse, le bureau international m'a demandé si je pouvais créer BPW au Burkina. Et, c'est en 2002 que nous avons pu créer BPW au Burkina Faso» relate-t-elle.

La rencontre du jour a aussi porté sur la célébration de l'affiliation le 18 mai 2018 du club «BPW Ouaga solidarité» à BPW international. A cette occasion, la présidente du club, Claire Marie Kaboré s'est montrée ravie. «Ce n'est pas tous les clubs qui sont acceptés» s'est-elle réjouie.

BPW a pour vision de pouvoir amener les femmes à conjuguer leurs efforts pour travailler ensemble afin de booster beaucoup de choses dans le domaine de la formation pour avoir des financements. Cette association qui est non gouvernementale et apolitique lutte pour la promotion de la femme burkinabè.

D'après la présidente fondatrice, Rasmata Kabré, il existe une collaboration entre son association et le ministère en charge de la Femme. Egalement, l'association compte élaborer des projets pour les soumettre au ministère du Commerce et à la Chambre de commerce afin de pouvoir soutenir les initiatives des femmes.

Cet ensemble de femmes éprises de liberté d'actions et liées par des idéaux de paix et de développement détient plusieurs projets en vue de l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité des sexes, essentielles pour atteindre les Objectifs de développement durables (ODD).

Ces projets contribuent à la réalisation des ODD. Il s'agit de la promotion de l'entreprenariat féminin, du soutien aux entreprises détenues par des femmes en leur ouvrant de nouveaux marchés; de la promotion de l'éducation des filles; de la campagne d'égalité salariale et du lobbying pour que les femmes soient dans les sphères de prise de décision, et enfin l'autonomisation des femmes dans la campagne.

Ce rassemblement de femmes professionnelles soutient que BPW est «la plus grande et la plus importante organisation de femmes dans les affaires et les professions dans le monde». BPW Burkina est composée de trois club à savoir BPW Burkimbi, BPW essor et BPW Ouaga solidarité.