Burkina Faso: 14-juillet à Ouagadougou - La France réaffirme son soutien au Burkina Faso

C'est en ce sens, qu'il rappelle que le renforcement des capacités de renseignement, de réaction et d'intervention, est une des priorités du président Kaboré et de la coopération sécuritaire développée entre ces deux Etats.

A cela s'ajoute le soutien de l'Etat français aux forces de défense et de sécurité (FDS) du Burkina Faso. A cet effet, il s'agit de la formation, et l'équipement du bataillon burkinabè au niveau du G5 Sahel.

Comme quoi, l'action de coopération menée par la France se poursuivra. Laquelle intervention se matérialise par un projet de financement du Plan national de développement économique et social (PNDES), et bientôt au niveau du Programme d'urgence pour le sahel (PUS).

Cependant, l'attaque perpétrée simultanément contre l'ambassade de France et l'Etat-Major général des armées, le 2 mars, constitue le second événement marquant, au titre de la deuxième année de service à Ouagadougou pour Xavier Lapeyre de Cabanes.

Toutefois, dans le souci du rapprochement des deux peuples, il sera procédé très prochainement à l'ouverture d'une maison de la jeunesse et de l'innovation, destinée aux étudiants, ou anciens étudiants burkinabè, aux chercheurs, aux volontaires, aux entreprises, « qui se cherchent mutuellement sans parfois savoir où se trouver et qui disposeront d'un lieu pour cela en plein centre de Ouagadougou », a affirmé le diplomate français.

A propos de la visite d'Emmanuel Macron au Burkina Faso, l'ambassadeur conclut que « ce fut aussi et surtout un moment fort dans la relation entre nos deux pays. Au cours de sa visite, nos deux présidents ont montré une grande concordance de points de vue et une sympathie réciproque, qui n'avait rien de protocolaire ».

Cette année, aux dires du diplomate français, est passée fort vite et a été marquée par deux événements d'intensités et de qualités différentes.

Ce 229 e anniversaire de la prise de la Bastille a connu la participation de nombreux amis de la France et autres partenaires. Parmi ce parterre de personnalités, étaient présents des membres du gouvernement, des diplomates et des responsables politiques.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.