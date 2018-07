Cote d'Ivoire: Zongo s'est « marié » à l'Institut français !

L'auditorium de l'x-Ccf d'Abidjan-Plateau a vibré de rires et va été sensible au one-man-show de l'ex-compère de Tao, les 12 et 13 juillet.

Devant un public conquis et charmé par la grandeur de son talent, tout aussi fou, l'humoriste ivoirien, Zongo, qui a longtemps évolué en duo avec Tao, a livré un spectacle fou, successivement, le vendredi 13 et le samedi 14 juillet, à l'Institut français de Côte d'Ivoire (ex-Ccf).

Le spectacle « Attention, je me marie », a été un one-man-show, haut-en-couleur, teinté d'une hilarité contagieuse, sur fond d'un humour caustique rempli d'enseignements.

Une véritable leçon d'amour dispensée en humour. Un spectacle à travers lequel, celui qui est estampillé de l'épithète de « Maréchal du rire », ou si vous préférez Mareshal Zongo, a fait montre de sa grandeur d'esprit et de sa maturité artistique.

Prenant pour prétexte, en ce qui concerne la trame actancielle, le mariage pour s'en prendre avec objectivité aux maux qui minent la bonne coexistence dans nos sociétés, il a su, en 60 minutes et quelques poussières, transmettre au public, un message à forte valeur ajoutée morale.

A juste titre, le spectacle enseigne que « la cohésion sociale vient de la cohésion conjugale ». Et l'humoriste d'interpeller : « Pardon ! Ne dis pas oui à n'importe qui ! ».

1h de fou rire méthodiquement organisé, ce spectacle fait la promotion des vertus pouvant contribuer à une vraie harmonie sociale. Il vise à rappeler à chacun de nous que nos différences, au lieu de constituer un frein à notre développement, doivent pouvoir contribuer davantage à notre épanouissement.

C'est l'histoire d'un jeune homme qui, après plusieurs années de célibat, décide de se trouver une épouse mais qui, par manque d'expérience, se lance à la recherche de conseils de tiers pour éviter de tomber dans l'erreur. Le tout avec une aisance scénique et une diction efficiente.

Zongo, faut-il le rappeler, est un adepte de l'humour conscient qui, en dehors de la scène, est un animateur et producteur audiovisuel qui s'est aussi investi dans la formation. Toutes choses qui lui valent d'être à la tête de la commission « Théâtre » du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa).

Avec une profondeur de textes sonnant en écho à sa maturité, l'as du stand-up entremêle harmonieusement, parodie, ironie et dérision pour arracher le rire à son public. Il utilise les valeurs thérapeutiques et pédagogiques de l'humour pour véhiculer des messages de haute portée sociale.

Avec des analyses comiques mais corrosives, des caricatures mais d'un réalisme détonnant et des illustrations divertissantes mais didactiques, l'artiste sensibilise et critique, avec un humour qui concilie et réconcilie, dans un langage accessible à toutes les couches de la société.

Comédien de formation, Mareshal Zongo est un artiste multidimensionnel baignant dans plusieurs registres. Humoriste, activiste, auteur-compositeur, chanteur-interprète et entrepreneur culturel. Depuis bientôt vingt ans il n'a de cesse de faire le tour de toutes les grandes scènes africaines et occidentales.