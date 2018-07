Congo-Kinshasa: Parti de l'ADN pour la NOGEC - Jean Jeff Mwanza - "Ce divorce est politique et non personnel "

Face aux controverses nourries qui se développent autour de son départ du parti ADN pour la Nogec, Jean Jeff Mwanza, après son point de presse le week-end dernier, a été appelé à s'exprimer à la perche des fins limiers du Quotidien La Prospérité ce lundi 16 juillet.

Pour couper court à toutes les supputations qui se répandent via la toile et contre lui et contre son ancien parti, Jean Jeff Mwanza qui se veut au-dessus de tout polémique tranche : "mon départ est tributaire d'une divergence non personnelle mais sur base d'une perception différente des choses politiquement".

Celui qui est mieux connu comme JJM précise qu'il a décidé de partir suite à des constats autour du top départ de la CENI pour le dépôt des candidatures à la députation provinciale. « Comment un parti qui veut remporter les élections peut être incapable de payer les cautions pour ses candidats? ». Voilà l'interrogation basique qu'il s'est posé après qu'à l'ADN le non-financement des candidatures du parti ait été clamé haut et fort.

Engagé pour le renouvellement de la classe politique jusque-là dans les rangs de l'Alliance des Démocrates pour une Nouvelle République -ADN, conscient que c'est uniquement par les urnes que cette magie politique pourra s'opérer, Jean Jeff Mwanza a dès lors opté d'aller voir ailleurs. Et, belle prise ou non, c'est dans un autre parti militant pour le renouvellement de la classe politique, la NOGEC, qu'il a jeté son dévolu. Il a même déposé sa candidature à la députation provinciale sur les listes de ce parti. En définitive, JJM insiste pour clarifier que le divorce d'avec ADN n'était et n'est, aucunement, l'occasion d'une animosité entre lui et les sociétaires de cette formation politique comme leurs sympathisants. Car, comme l'adage le dit, "en politique, l'on est adversaire et non ennemi ".