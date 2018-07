Madagascar: Elections présidentielles - Des candidats entretiennent le suspense

L'euphorie des Bleus n'a pas gagné la grande île et on ne peut qu'envier cette liesse qui a… Plus »

Les « Zanak'i Dada » feront tout pour faire élire le candidat du TIM. L'ancien Premier ministre Omer Beriziky compte sur l'appui des partisans du professeur Zafy Albert. Pasteur Mailhol sera soutenu probablement par les fidèles de l'église Apokalipsy. Les autres ne voudraient pas non plus jouer le rôle de figurants.

L'ancien Président de la Transition Andry Rajoelina sera éventuellement dans la course. La preuve, ses différentes descentes en différents endroits du pays, plus précisément dans le Nord et l'Est de la Grande Ile. A cela s'ajoutent Mahafaly Olivier Solonandrasana, Roland Ratsiraka, Paul Rabary, Eliana Bezaza, Orlando Robimanana et le professeur Narison Stephan. La liste n'est pas exhaustive.

A l'approche de la date du scrutin, certains ont clamé haut et fort leur candidature à l'élection présidentielle, d'autres se font plus discrets, autrement dit, ils entretiennent le suspense. Parmi ces derniers, citons notamment le Président en exercice Hery Rajaonarimampianina. Il aura ainsi des avantages ayant les rênes du pouvoir entre ses mains, mais vu la conjoncture actuelle, il aura du pain sur la planche, pour pouvoir terminer son mandat.

