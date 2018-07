Mali: Présidentielle - 300 femmes de la région de Gao partagent les projets de société des différents candidats

« Nous nous engageons à accompagner le gouvernement et la MINUSMA, partenaire privilégié qui, à son tour accompagne aussi l'état pour la mise en œuvre de l'accord notamment dans sa disposition relative à l'organisation des élections, » a promis Coumba Hachimi MAIGA, présidente de la plateforme des femmes leaders de Gao pour une stabilisation sécuritaire et politique dans la région.

« Chères sœurs et filles, nous savons de quoi vous êtes capables quand vous le voulez bien. Au fil du temps, vous avez fait montre de votre engagement et de votre responsabilité pour la réussite des élections que notre pays a eu à organiser. Mobilisons-nous pour jouir de notre droit au vote en retirant nos cartes et en allant voter.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.