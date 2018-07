Ile Maurice: Litiges bancaires - l'Ombudsperson, «un chien sans dents»

Actuellement, déplore Sudhir Sesungkur, il y a une perception qu'il y a non seulement une absence de «fairness» concernant certaines pratiques dans le secteur bancaire et des assurances mais aussi une léthargie dans le règlement des doléances des clients.

Cela, après plusieurs années d'attente. Au ministère des Finances, on précise que le texte de loi est fin prêt et que sa présentation pourrait intervenir à la rentrée parlementaire. Mais déjà, dans les milieux concernés, beaucoup doutent de son efficacité. Étant donné que l'Ombudsperson se cantonnera à un rôle de médiateur, sans pouvoirs de sanction.

Mettre un frein aux abus dans le secteur bancaire et des assurances et redonner confiance aux clients. Tel est l'objectif de l'Ombudsperson pour le secteur financier, qui devrait bientôt être une réalité.

