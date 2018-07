Angola: La réunion de l'AULP aborde le patrimoine historique et culturel

Lubango — La vingt-huitième réunion internationale de l'Association des universités de langue portugaise (AULP) qui aura lieu du mercredi au vendredi, à Lubango, province de Huíla, se penchera sur les questions relatives au patrimoine historique, scientifique, linguistique, culturel et artistique lusophones.

L'événement scientifique et culturel est organisé par l'Université Mandume Ya Ndemufayo (UMN), en tant que présidente de l'AULP, a annoncé lundi, à Lubango, le directeur du bureau d'information scientifique et de documentation de cette académie, David Anjos Kahunda.

Selon la source, sont confirmés la participation du Brésil, du Portugal, du Mozambique, du Timor oriental, du Cap-Vert, de Sao Tomé et de l'Angola en tant qu'hôte.

Sous la devise « Patrimoine historique de l'espace lusophone scientifique, l'art et la culture », l'événement abordera également sujets tels que l'Université de Coimbra et de la biodiversité dans la CPLP, l'UNESCO et la conservation de la biodiversité pour le développement durable, projet d'adaptation aux changements climatiques dans le Parc National d'Iona (Namibe).

Le pouvoir politique et la sphère économique dans la gestion du parc national de Magoe comme patrimoine naturel et scientifique de la province de Tete au Mozambique, les politiques publiques et le patrimoine linguistique dans les PALOP, l'enseignement du droit dans un monde globalisé - les écoles globales de droit et le patrimoine historique et culturel de chaque Pays, seront d'autres sujets au menu de la rencontre.

Il a considéré qu'avec la réalisation de cet événement, l'UMN gagne une visibilité remarquable, puisque l'une des lignes d'action de l'institution académique est de garantir l'excellence et la reconnaissance internationale.

Le responsable a assuré que ce facteur permettra aux universitaires de l'UMN d'exposer leurs travaux de recherche scientifique.

L'UMN est une université qui a émergé en 2009, couvrant d'abord les provinces de Huila, Namibe, Cunene et Cuando Cubango, mais en 2014 (le décret présidentiel nº188), elle a été limitée aux provinces de Huíla et Namibe, tandis que Cuando Cubango et Cunene forment la huitième région académique.