Burkina Faso: Pôle de croissance de Bagré

Ces discussions qui viennent de s'achever sont en plus une série d'expériences que les Burkinabè de l'étranger nous apportent », a-t-il soutenu. Puis de rassurer qu'un engagement a été pris afin de travailler avec les autorités de tutelle dans le but d'améliorer les textes et les cahiers des charges pour les rendre plus attractifs.

« Les cahiers des charges et les conditions en vigueur ont été élaborés dans un contexte particulier de démarrage et expérimental. Depuis les années 2013, nous avons eu de l'expérience.

Le ministère de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'extérieur veut faire du pôle de croissance de Bagré une porte d'entrée pour la diaspora désireuse d'investir au pays. A la faveur du Forum national de la diaspora, le ministère a initié, le samedi 14 juillet 2018, dans la capitale burkinabè, une rencontre d'échanges entre la diaspora et les responsables de la Maitrise d'ouvrage du pôle de croissance de Bagré.

