Burkina Faso: Cohabitation entre confessions religieuses

L'Union fraternel des croyants de Dori (UFC-Dori) a organisé, les 11 et 12 mai 2018, à Fada N'Gourma, un stage régional sur la thématique du rôle de la jeunesse des communautés religieuses dans la promotion de la paix sociale.

Le Burkina Faso est connu pour la coexistence pacifique qui prévaut entre les différentes confessions religieuses. En vue d'entretenir cette valeur culturelle, l'Union fraternel des croyants de Dori (UFC-Dori), a mis en place un centre de promotion du dialogue interreligieux et interculturel, dénommé «Dudal Jam» (centre pour la paix en langue fulfulde).

Les 11 et 12 mai 2018, elle a organisé, à Fada N'Gourma, un stage régional sous le thème : «Rôle et place de la jeunesse des communautés religieuses dans la promotion de la paix sociale», au profit de jeunes musulmans et chrétiens. L'objectif étant de les inciter à la promotion de la tolérance religieuse, du dialogue et du vivre ensemble.

Du reste, le stage vise à dynamiser les cellules locales Dudal Jam qui, jusque-là, peinent à bien fonctionner. La soixantaine de participants, venus de l'administration de l'UFC-Dori, du bureau du Réseau national des jeunes pour la paix et des cellules Dudal Jam de Fada, de Tenkodogo et de Koupéla, ont d'abord eu droit à un panel sur la thématique centrale du stage. Lequel a été animé par l'Abbé Etienne Tantamba et le secrétaire général de la communauté musulmane de Fada N'Gourma, Talouta Dioni et modéré par le juriste Michel Ouoba.

Les participants se sont, ensuite, constitués en groupe pour échanger autour de trois sous-thèmes : «Stratégie de mobilisation des jeunes autour des questions de tolérance religieuse et culturelle» ; «Actions et activités pour promouvoir le vivre ensemble» ; Place des réseaux sociaux pour promouvoir la tolérance».

Le message des deux panélistes aux jeunes est une invite à la culture de la tolérance et de l'amour du prochain comme le prônent les Livres saints, la Bible et le Coran. Pour le coordonnateur de l'UFC-Dori, François Paul Ramdé, l'atelier est également un cadre de brassage entre jeunes issus de plusieurs confessions religieuses.

«Nous voulons qu'ils soient des artisans de la paix et de l'amitié», a-t-il lancé. Et la secrétaire générale de la province du Gourma, Bernadette Adenyo, de rappeler que la génération actuelle a le devoir d'entretenir la plante de l'unité léguée par les devanciers. «Le présent et l'avenir de la paix sont sur les épaules de la jeunesse», a-t-elle conclu.