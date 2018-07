Maroc: Hausse des recettes des fonds de chasse en 2018

En termes de portée économique, cette activité d'importance nationale et internationale permet de mobiliser un montant de plus d'un milliard de dirhams incluant les redevances d'amodiation, les aménagements et l'investissement réalisé, ainsi que les autres rentrées au profit notamment des hôteliers, des restaurateurs et des guides, a fait savoir M. Lhafi.

"Le HCEFLCD a recensé un total de 165.203 oiseaux, dont 162.009 perdreaux issus d'élevage, lâchés dans les lots amodiés et les réserves de chasse", a-t-il dit, notant que les territoires de chasse amodiés totalisent une superficie qui dépasse 2,8 millions d'hectares et que le nombre de lots amodiés est passé de 565 en 2008 à 1036 actuellement, soit une augmentation de 83% en une décennie", a précisé le haut-commissaire.

Les recettes de fonds de chasse ont atteint 43,5 millions de dirhams (MDH) en 2018, soit une hausse de 4,5% par rapport à l'année précédente, a indiqué récemment à Rabat, le Haut-commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD), Abdeladim Lhafi.

