Maroc: Le "Maroc des contes" a tenu toutes ses promesses

Dans une déclaration à la MAP, la directrice du festival et experte mondiale en patrimoine culturel immatériel, Najima Thay Thay Ghozali, s'est réjouie du succès du festival qui a séduit le public venu nombreux pour apprécier le patrimoine oral et immatériel des pays participants. "Cette manifestation qui a rassemblé les représentants de 34 pays gagne à chaque édition en notoriété", a-t-elle souligné. Lors de l'ouverture du festival, une parade des groupes des contes a sillonné le boulevard des consuls (Médina de Rabat) jusqu'à l'espace Oudayas.

Le 15ème Festival international "Maroc des contes", organisé du 10 au 13 juillet, a été marqué par la participation de 34 pays africains, asiatiques, maghrébins et arabes, ainsi que d'Amérique latine, d'Europe et de Scandinavie, avec la Chine comme invitée d'honneur. Initiée par l'Association des rencontres éducatives et culturelles "Conte'Act", sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, cette édition a été caractérisée par une programmation riche en activités artistiques, notamment des spectacles de contes répartis sur les villes de Rabat, Salé, Témara, Kénitra et Khémisset.

