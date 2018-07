Congo-Kinshasa: Boxe professionnelle - Landry Matete "Balo" domine José Mwamba

Le mi-lourd a une fois de plus étoffé son palmarès avec une énième victoire, le 30 juin dernier, à l'occasion des cinquante-huit ans de l'Indépendance de la République démocratique du Congo.

Vainqueur aux points de Junior Amis alias Ali, le 17 juin à la place de la Gare à Kinshasa, Landry Matete a cette fois-ci marché sur son adversaire José Mwamba du club Kaké, de la commune de Kinshasa, au même endroit, par jet d'éponge. Ce gala de boxe a été organisée par la Ligue nationale de boxe professionnelle dirigée par l'ancien pugiliste Mukadi Manda. José Mwamba qui disputait son premier combat pro n'a pas tenu le coup, son staff a jeté l'éponge au deuxième round afin d'éviter un knock-out.

Landry Matete revient sur le combat en ces termes : « Je suis très fier de moi pour cette victoire de plus, je savais et j'étais sûr de remporter la victoire, parce que j'avais confiance en mes entraînements. Déjà à la pesée, j'avais pu lire la peur sur son visage et j'avais déjà gagné mon combat mentalement et sur le ring, j'ai su le presser et déjà au deuxième round, il était à bout de souffle et je m'étais donc décidé d'en finir en multipliant les attaques. Son coin a donc pris la décision de jeter l'éponge pour éviter qu'il finisse knock-out».

Et de souligner : « Ces combats sont pour moi comme une préparation et me mettre au point pour le combat de titre mondial qui m'attend. Je n'ai donc pas droit à l'erreur et je punirai tous ceux qui croiseront mon chemin ». En fait, le jeune boxeur est toujours attendu à Copenhague, au Danemark, au Danish Fight Night Galla pour un combat de titre de champion du monde des moins de 23 ans. Il n'avait pas pu s'y rendre en janvier et récemment en mai.

Dans l'ensemble, c'est le vingt-deuxième combat de Landry Matete "Balo" qui a été deux fois champion de l'entente provinciale de boxe de Kinshasa et une fois vice-champion. Il compte dix-sept victoires dont six avant la limite, quatre défaites. Son manager, Patrick Bonyeme, continue de s'activer pour le rayonnement international de ce jeune boxeur congolais qui ne saurait tarder.