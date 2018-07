Burkina Faso: Une initiative citoyenne pour la clôture d'écoles à Somgandé

Le président du comité d'insertion des associations de parents d'élèves de la circonscription Ouaga n° 8, Moumouni Boly, n'a pas non plus caché sa satisfaction vis-à-vis de cet élan spontané. «Nous avons frappé à plusieurs portes.

Ce cadre scolaire était devenu, notamment, un carrefour nocturne pour amants et un lieu de rencontres coquines, selon les responsables des différentes écoles. «Nous ramassons parfois des préservatifs et même des caleçons de filles, dans nos salles de classe», a témoigné le directeur de l'école «C», de Somgandé Youssouf Palenfo.

Le comité-directeur a rassuré les habitants quant aux gardes-fous qui ont été mis en place pour empêcher une mauvaise utilisation des fonds qui seront mobilisés. Ainsi, les samedi 21 et dimanche 22 juillet, des équipes de collecteurs munis de badges et de carnets de collecte, sillonneront les domiciles des populations pour recevoir leurs contributions.

A terme, il est prévu la mobilisation d'environ 25 millions de francs CFA (en nature et en espèces) pour réaliser cette clôture et subsidiairement, aménager des toilettes, réaliser un hangar et une adduction d'eau potable simplifiée.

Un collectif citoyen des habitants du secteur n°19 de Ouagadougou (arrondissement n°4), s'est engagé pour construire le mur de clôture des écoles «A», «C» et «E» de Somgandé et bien d'autres infrastructures accessoires. L'initiative a été lancée le dimanche 15 juillet 2018 sur le site desdits établissements.

