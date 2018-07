Congo-Kinshasa: Nettoyage ?

En ce moment même, les plus bavards craignent que la suite des choses puisse ressembler à la fameuse "on ajoutera à celui qui en a déjà", car sorti du couloir des ratés, avec les hôtes de la RDC qui brûlaient d'envie de converser avec le Chef, l'on craint que la prise de la parole de Joseph Kabila soit épinglée d'un comeback sur l'histoire de la souveraineté du pays, ou encore sur les idées que se font des bouches fouille-merde sur ses récentes nomination dans l'armée nationale.

Décidément, les infimes dernières heures qui restent à la session extraordinaire du Parlement pour tirer sa révérence amènent ce que l'on qualifierait de mouvement d'ondulation de la surface d'une mer, provoquant une baisse et une hausse de son niveau sur un rythme journalier ou semi-journalier. Même s'il est possible d'avoir une telle vue de l'esprit, il sera néanmoins impossible d'entrer en phase réflective du temps que le protagoniste restera renfermé dans son buron. Les appétits du futur seront, il faut se le dire, assouvis d'ici le 20 juillet, date qui marquera l'expiration de l'ultimatum de la promesse du Chef de l'Etat.

Balaiera-t-il toutes les rumeurs qui gravitent autour de son très célèbre statut de Président de cette grande nation qu'est la RDC ? Des réflexions continuent à se faire. S'il faut se fier aux sages paroles du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui, comme tout le monde le sait, annonçait des grandes révélations lors de la prochaine allocution du Président Kabila, l'on se dira que celui que les membres du PPRD appellent très affectueusement le raïs, éventrera d'une manière sine qua non, d'ici le 20 juillet, ce boa dont il a raté d'extirper les boyaux lors de son discours sur l'état de la nation, le jour du 58ème anniversaire de l'indépendance du Congo souverain. Mais alors, que peut-il bien dire s'il lui a été donné de tenir sa promesse, c'est-à-dire, dévoiler ce qu'attendent plus d'une personne de son futur, comme il l'a promis jadis ? Ardu à dire.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.