Congo-Kinshasa: Respect ou non du pacte républicain de Sun City - ShowBuzz : les orateurs à couteaux tirés

Et le Professeur Djoli de dire que l'acte républicain de Sun City est en danger parce qu'il a été signé pour instaurer un nouvel ordre politique, démocratique et constitutionnel. Ce qui, selon lui, n'a pas été exécuté jusqu'à ce jour. De son côté, Christophe Lutundula a souligné que le pacte républicain est en pleine destruction parce qu'il y a manque de respect des engagements. Ce, avant d'insister sur le respect de la Constitution qui est même le pacte républicain de Sun City. A la question de savoir si pourquoi, l'opposition ne veut pas entrer au Gouvernement, Christophe Lutundula a fait savoir que l'opposition ne peut entrer dans un gouvernement où l'on ne respecte pas les engagements. Pour lui, ce qui importe, c'est le changement du leadership et ce dernier se fera par la tenue des élections libres, crédibles et transparentes. Pour rappel, depuis le dimanche 9 juillet, plusieurs activités marquant les festivités du 15ème anniversaire de la Radio Top Congo ont été organisées notamment, la marche, les panels social, économique, presse, infrastructures et autres.

Quatre panelistes ont été au rendez-vous, Pierre Kabwika, Professeur d'histoire à l'Université Pédagogique Nationale ; Théophile Mbemba, Député National et ancien Ministre ; Christophe Lutundula, Député National et membre de la plateforme «Ensemble» que dirige Moise Katumbi Chapwe, le candidat à la présidentielle 2018 ainsi que le Professeur Jacques Djoli , Inspecteur du MLC, parti politique dont la présidence est assurée par Jean-Pierre Bemba Gombo.

