Congo-Kinshasa: Elections, paix et stabilité - Kabila devant ses responsabilités !

Message très attendu. Espoirs massifs. D'ici la fin de cette semaine, le Chef de l'Etat congolais, Joseph Kabila Kabange, devra briser l'omerta. Aubin Minaku Ndjalandjoko, le Président de la petite chambre du Parlement, l'avait si bien annoncé à l'ouverture de l'actuelle session extraordinaire dont la fin intervient, au plus tard, le vendredi 20 juillet 2018. Mais, à quoi doit-on s'attendre ? Quelles en seront les grandes annonces ? Seul, Kabila devant l'histoire, en détient, du moins jusqu'ici, le secret.

Rupture ou continuité ?

Entre les discours dithyrambiques et les promesses enjolivées, comment dépasser le cap pour rassurer tout le monde et apaiser les esprits ? Comment, en effet, les mots à utiliser peuvent-ils conjurer les maux qui rongent la société congolaise, depuis qu'elle tourne autour du pot à la recherche, certes, de la tenue d'ici le 23 décembre 2018, d'un processus électoral crédible, transparent, ouvert, inclusif, juste, démocratique et apaisé ? Comment résorber la faim qui rappelle la fin des rêves croisés de tous les projets miroitant l'avenir radieux, tant qu'on aura eu dix-sept ans à la tête du pays alors que les congolais, eux, continuent encore à attendre et à s'impatienter sur les retombées dans leur escarcelle en termes d'amélioration des conditions socio-économiques ?

Voilà autant de questions et, pourquoi tant d'autres non évoquées ici, auxquelles Kabila, l'actuel Président dont le deuxième et dernier mandat est arrivé à terme, le 20 décembre 2016 et à qui la Constitution et l'Accord de la Saint Sylvestre interdit toute éventualité de glisser indéfiniment, devra, pourtant, répondre lors de son message attendu, comme tout le monde le sait, d'ici vendredi 20 juillet 2018.

De l'autre côté...

En attendant, à décrypter le paysage politique, avec le décor planté par le Comité Laïc de Coordination qui, lui, repose la problématique de l'application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre, plus particulièrement, dans le volet consécutif à la libération des prisonniers d'opinion, à la libéralisation des manifestations publiques et, surtout, à l'abandon de la machine à voter, à l'intégration des recommandations de l'OIF pour l'amélioration du fichier électoral par l'extirpation des fictifs et la redynamisation de la CENI et du CSAC, il y a lieu de craindre que les jours à venir soient manifestement constitués de quelques étincelles en l'air autour du 12, 13 et 14 août 2018.

Dispositif

Même si en créant le Front Commun pour le Congo et en s'assurant de tout un dispositif au niveau de l'appareil sécuritaire et militaire, le Président Kabila peut s'estimer être à l'abri de tous les soubresauts, il ne serait pas moins important d'envisager la possibilité d'apaiser les tensions politiques et sociales, en tenant un discours adapté à sa dimension de Garant de la Nation et du bon fonctionnement des institutions, pour calmer, à tout point vue, les esprits et s'assurer de la fin apaisée de la crise qui se profile à l'horizon, au cas où la CENI fonçait avec son le processus électoral, tel qu'il a été engagé et qu'il continue à l'être jusqu'à présent, sans pour autant tenir compte des exigences du CLC, de l'Opposition, de la frange importante de la société civile, ni des inquiétudes exprimées, à maintes reprises, par les Evêques et la communauté Internationale.

Enjeux internationaux

D'ailleurs, dans le même lot, il serait également utile de rappeler qu'un beau jour, Macron, recevant Paul Kagame à Paris, avait parlé du Congo sans les congolais. Et que quelques jours seulement après, le Président Angolais, Joâo Lourenço, se disait confiant d'aller à la rencontre du même Emmanuel Macron à Paris et que par la suite, il se disait prêt à soutenir les initiatives que le Président Kagame prendrait sur la paix et la stabilité en RD. Congo en tant que Président de l'Union Africaine. L'histoire rappelle à ce sujet que dans les fameux jours qui suivaient, un sommet avait été convoqué à Luanda, le 17 juin 2018. Mais, le Président Kabila qui était, pourtant, attendu ne s'y était pas rendu. Il y va de même du sommet de Nouakchott, tenu du 1er au 2 juillet, pour lequel le Chef de l'Etat congolais avait préféré, plutôt, déléguer Léonard She Okitundu, alors qu'apparemment, il y était fiévreusement attendu, au regard des enjeux internationaux à l'instar de la question de l'évolution du processus électoral et du changement à la tête de l'OIF ainsi que des autres réformes envisagées pour renforcer l'efficacité de l'Union Africaine.

Flop

Pas plus tard qu'il y a moins d'une semaine, soit du 11 au 12 juillet dernier, une visite conjointe qui devait, normalement, amener Antonio Guterres et Moussa Faki Mahamat à Kinshasa, a dû faire un flop à la grande surprise de ces deux hôtes de marque dont la dimension et le rôle des structures qu'ils dirigent n'est plus à démontrer, quant à la résolution des conflits, à la fois, nationaux, régionaux et transnationaux. S'il est vrai que les portes de Kinshasa leur demeurent encore ouvertes, il reste, néanmoins, nécessaire de relever qu'un tel raté, même si l'agenda du Président de la République ne le lui permettait pas, inquiète moins qu'il ne rassure plus d'un sur le plan des relations bi et multilatérales.

Quoi qu'il en soit, la clé de voûte est, certainement, entre ses mains. Peut-être qu'il en sait un peu plus...

A la manœuvre...

Désormais, Kabila mène le jeu. Il redistribue les cartes et démontre combien le processus électoral connaît des avancées fulgurantes. Peut-on imaginer ainsi que d'ici le 20 juillet, selon qu'il avait prévu de dresser l'état de la nation devant les deux Chambres du Parlement, réunies en Congrès, qu'il pourrait aller plus loin, sans pousser, comme l'accoutumée, ses pourfendeurs tant internes qu'externes à se triturer les occiputs autour de la souveraineté de la RD. Congo, tout en les invitant à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires congolo-congolaises, y compris sur la question des élections en cours ? Et si tel était le cas, puisque toutes les recommandations vont dans le sens de mettre un bémol, dans cette démarche jusqu'auboutiste, pour redimensionner le processus électoral en le conformant scrupuleusement aux prescrits de l'Accord de la Saint Sylvestre, comment ne pas présager la suite, sans y inclure l'électrochoc découlant de la frustration que cela pourrait engendrer, si jamais l'histoire de rendez-vous manqués continuait à rééditer ses exploits ?

Exit ?

D'où, l'intérêt, pour le Président Kabila, de créer de l'osmose, de jouer à l'équilibrisme et de tirer son épingle du jeu, en donnant des réponses claires sur tous les sujets axés sur son propre avenir politique, le non-report des élections et les garanties de la décrispation totale du climat politique avant, pendant et après la tenue des élections du 23 décembre 2018. Agir autrement, ce serait la meilleure façon, pour lui et l'ensemble de son système institutionnel actuel, d'aller à l'assaut de l'Everest à pied.