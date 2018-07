Congo-Kinshasa: Mont Amba - L'Asbl DMA à la conquête de Kisenso

Commune par commune, l'Association Sans But Lucratif Debout Mont Amba -DMA- se lance dans la conquête de chaque coin et recoin de ce district, un des plus importants de la capitale de la République Démocratique du Congo.

Après la municipalité de Lemba, où se trouve son siège social, puis celle de Limete, Bethy Pitilo et ses camarades de DMA, sous une superbe animation musicale signée Robinio Mundibu, ont mis le cap sur Kisenso, vendredi 13 juillet 2018. L'heure, cela va de soit, à la grande place du terminus de Kisenso près du marché de cette commune, n'était pas qu'aux discours. Car, là, avec ses poulains, l'artiste musicien Robinio a mis la population de cette partie de Kin La Belle dans une joviale ambiance avec leurs plus beaux tubes. Cela, avant que Bethy Pitilo ne vienne donner le coup de grâce de la manifestation par son speech.

Oral

Dans son allocution, sur le podium aux côtés des musiciens, égal à lui-même, il a explicité mieux que personne le bienfondé de l'Asbl Debout Mont Amba. "Cette association est sans but lucratif, c'est-à-dire, qu'elle ne vise pas à ce que ses initiateurs puissent avoir des gains d'argent. Mais, son but le plus important, c'est de venir au secours de la population de Mont Amba, en général, des jeunes de ce district, en particulier. Nous allons créer des emplois, donner des crédits et faire plus pour tous les habitants des communes qui se retrouvent dans cette circonscription dont la vôtre, Kisenso ", a dit Bethy Pitilo.

Loin de s'arrêter sur cette lancée, après ses explications, le Président de DMA a lancé une invitation générale à l'assistance de venir adhérer massivement à cette ONG. Sur le champ, il a promis l'ouverture dans les tout prochains jours des bureaux de Débout Mont Amba à Kisenso, une municipalité qu'il connaît personnellement pour y voir fait des études à l'Institut le plus en vue de la place. Dans le bain de l'ambiance, le numéro un de DMA a présenté le comité Débout Mont Amba/Kisenso. Dans la foulée, il a aussi montré à l'assistance Patrick Civava un des principaux membres de DMA qui, de surcroît, est candidat député provincial dans cette commune.

Renouvellement

Dans le cadre de ses activités prévues dans le calendrier du 3ème trimestre de cette année, les membres de l'Asbl ont, au cours d'une dernière réunion, discuté sur l'éveil de conscience. C'est ainsi qu'ils ont décidé de mettre leur association sur la voie des consultations avec certains partis politiques et mouvements citoyens sur la question de la candidature unique de la nouvelle classe politique à la présidentielle et l'incarnation, et aussi, des valeurs dont l'unité dans cette dernière. Chose promise, chose due, dit un adage. Dès le mardi 3 juillet 2018, Bethy Pitilo, à la tête d'une forte délégation de l'Asbl Debout Mont Amba, a pris le bâton de pèlerin pour s'atteler à cette tâche. Hélas ! L'ADN de Patrick Civava omis, les autres formations politiques et mouvement ont désisté de communier à une telle vision pourtant bénéfique aux jeunes. Quoi qu'il en soit, l'Asbl DMA reste convaincue de la pertinence de sa démarche.