Congo-Kinshasa/Ghana: Coupe de la CAF - Vclub affronte Aduana Stars du Ghana ce mercredi à Dormaa Ahenkro

Après avoir conquis le championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), édition 2018, l'AS Vclub de Kinshasa a mis le cap sur la 15ème édition de la Coupe de la Confédération. Le nouveau champion du Congo, vent en poupe, affronte la formation ghanéenne d'Aduana Stars, ce mercredi 18 Juillet, au stade Agyeman Badu, à Dormaa Ahenkro, ville située à plus de 340 Km d'Accra. C'est un match qui s'inscrit dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupe de la 15ème édition de la Coupe de la Caf.

Vclub a quitté Kinshasa avec une forte délégation de 37 personnes, dont 19 joueurs. Les Vclubiens, indique Gégé Tango Four, un des membres de la délégation, partent avec le même moral, celui de l'opération 3 points. Vclub vient de démontrer de quoi il est capable en alignant seize matches sans défaites. Le match contre Aduana Stars sera officié par l'Algérien Mehdi Abid Charef, et sera secondé par ses deux compatriotes Abdelhak Etchiali (Assistant I) et Nabil Bounoua (Assistant II). C'est un match d'importance capitale pour l'équipe de "Bana Mbongo" qui, en cas de victoire, consolidera sa première place au classement, cette fois-là, en route vers les quarts de finales.

Pour l'instant, Vclub est premier du groupe A avec 4 points en deux sorties. Un nul de score vierge (0-0) face à Raja Club Athletic du Maroc à la première journée, le 6 mai à Raja, et une victoire face à Asec Mimosas de la Côte d'Ivoire, le 10 mai, au stade des Martyrs, à Kinshasa.

Vclub retrouve le Ghana 45 ans après

D'après les archivistes de cette grande formation de Kinshasa la capitale, Vclub, depuis sa première participation en compétitions interclubs de la Caf en 1971, n'a joué un club ghanéen qu'une seule fois. C'était en 1973 contre Asante Kotoko de Kumasi en finale de la Coupe d'Afrique des Clubs champions, devenue Ligue de champions à ce jour. Vclub avait remporté cette finale (2-4 à l'aller, et 3-0 au retour à Kinshasa). Le seul titre que Vclub a gagné jusque-là, en compétitions interclubs de la Caf. Et depuis, Vclub n'a jamais rencontré un autre club ghanéen, toutes compétitions interclubs de la Caf confondues. Les Dauphins Noirs retrouveront donc le sol ghanéen après 45 ans.

Echos d'Aduana Stars

Vclub champion va jouer contre Aduana Stars qui est lui aussi champion dans son coin. Aduana Stars est le tenant du titre du championnat ghanéen, même si cette saison les choses ne semble pas bien marcher. Aduana a même engagé un nouvel entraîneur depuis le mercredi 11 juillet dernier. Il s'agit de Kenichi Yatsuhashi de la nationalité Japonaise. Il a remplacé le Ghanéen Yusif Abubakar qui a quitté le club champion du Ghana 2017 à cause de l'insuffisance des résultats (14ème au championnat en cours et denier du groupe A à la Coupe de la Confédération). Le Japonais Kenichi n'est pas un nouveau venu en Afrique. Il a déjà entraîné le club Ghanéen de Hearts of oak avant d'aller au Nigeria pour entraîner Ifeanyi Ubah d'où est venu Fabrice Ngoma Lwamba, l'actuel sociétaire de Vclub tout feu tout flamme. Le coach japonais aura peut-être son baptême de feu avec son nouveau club face aux velléités de Vclub.

Par rappel, Aduana Stars a perdu son premier match contre Asec Mimosas (1-0), avant de faire un important match nul contre Raja Club Athlétic à la deuxième journée (3-3).