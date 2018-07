Afrique: Assemblées générales annuelles d'Afreximbank - Le Président Buhari salue le dynamisme et la détermination de la banque

Les Assemblées Générales Annuelles et la célébration du 25e anniversaire de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) se sont achevées hier à Abuja sur un discours du Président nigérian Muhammadu Buhari qui a affirmé que la Banque, grâce à son dynamisme et sa détermination, avait prouvé que les Africains pouvaient s'unir pour créer quelque chose de constructif.

À l'occasion de son discours lors de la cérémonie de clôture, le Président Buhari a souligné que ces qualités avaient permis à la Banque de connaître le succès qui est le sien depuis sa création il y a 25 ans.

Dr Benedict Oramah, Président d'Afreximbank, a expliqué aux participants que « depuis janvier 2016, treize pays africains étaient devenus États membres et/ou actionnaires de la Banque, portant le nombre total de pays à cinquante États africains, et que l'on se rapprochait de la réalisation de l'objectif de l'adhésion de tous les pays d'Afrique ».

Dans son rapport sur les activités de la Banque, le Président a annoncé qu'en 2017, les revenus avaient augmenté de 25 pour cent pour atteindre 645 millions $, portés par des revenus d'intérêt élevés sur l'actif moyen d'environ 14 milliards $, constitué à environ 70 pour cent de prêts et d'avances.

Le produit net a progressé de 34 pour cent pour atteindre le nouveau record de 220 millions $, a poursuivi Dr Oramah. Le niveau de liquidités est très élevé, alors que l'encaisse et les montants à recevoir des banques se chiffraient à 3,2 milliards $, soit une augmentation de 153 pour cent par rapport à 2016 (1,3 milliard $), tandis que le ratio de couverture des liquidités était de 185 pour cent, bien au-delà de l'objectif de 105 pour cent.

« Conscients du fait que le commerce intra-africain ne peut prospérer sans une base industrielle solide, nous soutenons activement le développement des parcs industriels et des zones de traitement des exportations en Afrique », a affirmé le Président.

« Des projets d'environ 1,5 milliard de dollars sont déjà financés ou en cours de financement en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Gabon, au Togo, au Tchad et au Burkina Faso. Nous appuyons également les efforts de promotion des investissements de la Zone économique du Canal de Suez en Égypte », a-t-il ajouté.

Il a annoncé que la Banque avait récemment forgé des partenariats ou conclu des accords avec de nombreuses organisations afin d'appuyer et financer le développement de l'économie et du commerce et la diversification du commerce en Afrique, notamment avec le Fonds africain de garantie, Attijariwafa Bank, China Eximbank, l'Export Development Bank of Egypt, l'Export Credit Insurance Corporation of South Africa, le Finance Center for South-South Cooperation, le Kings College Hospital London, l'Indonesia Eximbank, l'International Islamic Trade Finance Corporation, l'Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, la Made-in-Africa Initiative et le Russian Export Centre.

Dr Ndagijimana Uzziel, Président de l'Assemblée Générale des Actionnaires et ministre des Finances du Rwanda, a annoncé que le Conseil d'administration avait proposé une déclaration de dividendes de 57,53 millions $ aux actionnaires, soit une hausse de 51 pour cent par rapport aux 37,96 millions $ déclarés l'an dernier.

Kemi Adeosun, ministre des Finances du Nigeria, a été élue nouvelle Présidente de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

Les Assemblées Générales ont débuté le 11 juillet par des discours, des présentations et des débats sur des enjeux liés au financement du commerce et des questions d'actualité relatives au commerce, comme la Zone de libre-échange continentale africaine.

Un salon des investissements nigérians a également été organisé ainsi que des représentations par le Mindelo Carnival de São Vicente, au Cap Vert, et la star nigériane Davido.

Plus de 100 intervenants, notamment des chefs d'État, des ministres, des gouverneurs de Banque centrale, des directeurs d'organisations du commerce internationales, des dirigeants d'entreprise, des experts du développement du commerce africain et international, ainsi que des chercheurs, se sont exprimés lors des quatre journées qu'ont durées les Assemblées.