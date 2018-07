Maroc: Pollutec Maroc met la Guinée à l'honneur

Le Salon des professionnels de l'environnement du Royaume fêtera ses 10 ans d'existence en octobre prochain

Des conférences, des ateliers, des tables rondes et des expositions meubleront la dixième édition du Salon international des équipements, des technologies et des services de l'environnement (Pollutec Maroc), prévue du mardi 2 au vendredi 5 octobre prochains à la Foire internationale de Casablanca.

Organisée sous l'égide du ministère de l'Energie, des Mines et du Développement durable, du Secrétariat d'Etat chargé du Développement durable et du ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, l'édition 2018 de ce rendez-vous braquera ses projecteurs sur la Ville durable et l'innovation.

L'occasion pour les participants attendus à cet événement, qui regroupe tous les secteurs de l'environnement, de s'intéresser de plus près aux défis qu'imposent les villes confrontées à un ensemble de mutations sociales et économiques profondes.

A cet effet, Pollutec Maroc proposera une zone d'exposition dédiée et un programme de conférences au niveau de l'Espace Ville durable, afin d'aboutir à des solutions adaptées aux spécificités de chaque territoire.

Soulignons que cette édition verra aussi la participation des start-ups innovantes et impliquées dans le développement durable au Maroc et en Afrique. Accompagnées de leurs incubateurs, elles viendront échanger autour «des thématiques de la ville et des éco-quartiers, de la mobilité urbaine, des déchets, de l'eau, de l'énergie, de l'air ou encore du changement climatique», indiquent les organisateurs.

A noter que le Salon accueillera également la 7ème édition du Symposium «Territoires durables», organisée par le ministère de l'Energie, des Mines et du Développement durable et l'Association pour le développement durable, l'écologie et la préservation de l'environnement (ADEPE).

L'état des lieux de l'opérationnalisation de la SNDD au niveau territorial et un éclairage sur le rôle des collectivités locales dans sa mise en œuvre figurent au programme de cette rencontre.

Considéré à juste titre comme le rendez-vous incontournable des professionnels de l'environnement du Royaume, «Pollutec Maroc s'inscrit comme le lieu de rencontres, de partage de projets et de connaissances entre les acteurs du secteur», rappellent les organisateurs.

Tourné vers l'Afrique, l'événement apporte aussi de nouvelles opportunités d'affaires avec les pays sub-sahariens en quête de solutions environnementales. C'est ainsi qu'il mettra une nouvelle fois le continent à l'honneur.

En effet, après la Côte d'Ivoire, c'est au tour de la Guinée Conakry d'être sous les feux de la rampe. Comme cela a été indiqué, ce pays d'Afrique de l'Ouest offrira de réelles opportunités économiques aux éco-industriels exposant au salon.

Selon les organisateurs, «une délégation guinéenne de décideurs du pays, menée par le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, sera active sur toute la durée du Salon pour présenter aux professionnels présents, les projets nationaux en cours et échanger avec les partenaires potentiels».

Il est à souligner que cette édition est organisée en partenariat avec l'Agence marocaine des investissements et exportations (AMDIE), l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie française (ADEME) et l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen (IPEMED).