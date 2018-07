Burkina Faso: Journée mondiale de la population

La Journée mondiale de la population(JMP) a été officiellement commémorée le 11 juillet 2018. Parmi les activités commémoratives, le sport notamment, le football était au menu. A cet effet, un match de gala a opposé le 13 juillet 2018 sur le terrain de l'ENAM, l'équipe du Système des Nations unies(SNU) à celle du MINEFID(Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement). Le SNU a triomphé par 2-1.

En présence de la représentante assistante du Fonds des Nations unies pour la population(UNFPA), Dr Olga Sankara, entourée de responsables du MINEFID, du personnel des deux camps, les deux équipes se sont disputées âprement le trophée JMP 2018.

La formation du SNU, visiblement plus en jambe, et avec des éléments plus techniques, dévoile ses ambitions dès l'entame. Elle multiplie les offensives dans le camp du MINEFID, le gardien Irénée Bonkoungou et sa défense sont très sollicités. Les Economistes subissent et procèdent par des contres.

Le match se jouant en 2 fois 30mn, ils parviennent à la pause sans frais, 0-0. Mais dès la reprise, 31e mn, le SNU trouve la faille, dans la surface de réparation, une balle dégagée heurte le pied de l'attaquant du SNU, Abdoul Aziz Passéré, et termine sa course dans les filets du gardien Bonkoungou.

Piqués dans leur orgueil, les Ecomonistes jettent leur va-tout dans la bataille, pour chercher à égaliser. Malgré des positions de hors jeu, de bons coups francs bien placés, les Financiers, se montreront maladroits devant les buts. Et c'est dans cette ambiance de ratés que le poteau sauve le MINEFID d'un deuxième but.

Les Financiers passent aussi près de l'égalisation, n'eût été la barre transversale qui renvoie un tir cadré . Les cinq dernières minutes sont très chaudes dans les deux camps. Les Economistes qui courent depuis après la réduction au score, seront surpris par un 2e but du même buteur, après avoir mis au vent la défense.

Les efforts des Financiers seront enfin récompensés par un but réducteur en fin de match, une réalisation de Maxime Ollo Hien. La partie s'achève sur la victoire du SNU, ses joueurs et sympathisants, avec en tête la représentante-assistante, sont aux anges. «Cela fait deux années consécutives que le MINEFID nous avait battus, et cette année, nous prenons notre revanche, c'est maintenant que je peux affirmer que nous avons un vrai partenariat gagnant-gagnant », commente Dr Olga.

Et de poursuivre en expliquant pourquoi le sport au menu des activités, « Le thème cette année porte sur la planification familiale ; la planification familiale c'est pour le bien-être des femmes, et le sport contribue aussi au bien-être, donc nous marquons aussi la commémoration de la JMP avec du sport ».

Elle a, par ailleurs, félicité les deux équipes qui ont produit du bon jeu, et ont amusé tout l'ensemble du personnel. Le SNU, victorieux, a reçu un trophée, et les deux équipes ont reçu des T. shirts.