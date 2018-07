Burkina Faso: Aéroport international de Ouagadougou

Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, a lancé les travaux d'aménagement des aires de stationnement de l'aéroport international de Ouagadougou, le lundi 16 juillet 2018.

Plus de 10 800 mètres carrés de revêtement seront apposés dans quatre parkings à l'intérieur de l'aéroport international de Ouagadougou. Pour ce travail, plus d'un milliard 300 mille francs CFA sera mobilisé pour polir la surface des aires de stationnement et rendre visibles les différents marquages au sol.

L'opération de réfection a été officiellement lancée par le premier responsable du département des transports, le ministre Vincent T. Dabilgou, le lundi 16 juillet 2018. Pour le ministre, même si la construction de l'aéroport de Donsin est en bonne voie, il est toutefois important de continuer l'entretien de celui de la capitale.

Ainsi, Vincent T. Dabilgou a indiqué que les travaux d'entretien vont rendre plus opérationnelle et plus fonctionnelle l'infrastructure aérienne. Aussi, selon le ministre, même si l'aéroport de Ouagadougou répond aux normes et standards internationaux, la splendeur que lui apporte les réfections va lui permettre de bénéficier davantage d'une certification.

D'ailleurs, il a fait savoir qu'un plan d'urgence dont la mise en œuvre nécessite plus de 26 milliards de francs CFA est en étude pour rénover l'entièreté des installations aéroportuaires. Le directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), Mamadou Barro, a expliqué que les travaux devront durer deux mois.

Il a indiqué que tant que l'aéroport est fonctionnel et dessert le monde, il doit être régulièrement entretenu. Car, dit-il, il s'agit d'une question de sécurité et de sûreté.

«Les aires de mouvement, au sol, les parkings et plus tard les pistes d'atterrissage seront concernés par la série de travaux d'entretien que le gouvernement a engagés», a dit M. Barro. Du côté de la maîtrise d'ouvrage, Ousséni Moné de la société ACIT géotechnique a fait savoir que l'entreprise a deux mois pour faire le travail.

Selon lui, les études faites ont révélé que la structure est bien dans son ensemble mais le revêtement présente des fissures et des craquelures de plus en plus profondes. Et c'est du béton bitumineux à module élevé que l'entreprise entend utiliser dans la réfection des aires de stationnement.