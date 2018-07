Madagascar: Basket - Analamanga - Bayard Razafindralambo promu CTR

Les groupements politiques et associations préparent activement les élections présidentielles de… Plus »

Tout ce qui m'importe, c'est de pouvoir partager avec ces jeunes ma passion pour le basket-ball » a-t-il déclaré. Le monde du sport a su reconnaître son talent en tant que coach et la façon dont il a formé beaucoup de jeunes qui sont devenus des élites du basket-ball malgache. 2017 a été un réel désastre pour « Dream Team Sporting Club » (DTSC) dans les catégories U16, U18 et U20.

Vendredi dernier, Bayard Razafindralambo alias Bay, passionné de basketball, a été promu conseiller technique régional (CTR) au sein de la ligue Analamanga et coach national de l'équipe U18 garçons au Mali prévu pour ce mois de juillet. Bay devient aujourd'hui un des coachs les plus reconnus si auparavant, il préfère rester dans l'ombre. »

