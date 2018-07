Madagascar: « Festival des baleines » - Une grande affluence des touristes étrangers

Le ministre du Tourisme, Jean Brunel Razafitsiandraofa a participé activement au grand carnaval à Sainte-Marie.

Un grand succès. Le « Festival des baleines » qui s'est déroulé du 12 au 15 juillet 2018 à Sainte-Marie, l'est.

En effet, une grande affluence des touristes étrangers notamment réunionnais a été constatée lors de sa 4e édition. Ils sont venus non seulement pour observer les baleines au nombre de 1 200 individus qui migrent chaque année vers les eaux chaudes et peu profondes du Nosy Boraha pour mettre bas leurs petits.

Et ces baleines à bosse ne repartent vers l'Antarctique qu'à partir de fin de septembre. C'est d'ailleurs, l'un des grands événements touristiques les plus connus au niveau de l'Océan Indien. A part l'observation de ces mammifères marins, diverses animations culturelles, artistiques et sportives ont été organisées par l'association « Drôles de dames » avec l'appui financier du ministère du Tourisme et bien d'autres partenaires comme Telma en tant que sponsor officiel.

En tout, « c'était une grande réussite d'autant plus que la ville de Sainte-Marie est l'une des destinations les plus sécurisées pour les touristes aussi bien nationaux qu'étrangers, et ce, grâce à la prise de responsabilité de toutes les parties prenantes », a annoncé le ministre du Tourisme, Jean Brunel Razafitsiandraofa, lors du lancement officiel du Festival des baleines à Sainte-Marie.

3e destination. Cette fois-ci, les touristes réunionnais sont venus massivement mais parmi eux, il y avait également eu des artistes réunionnais qui ont participé activement au grand carnaval. « Près de 3500 touristes dont une grande partie vient de l'île de la Réunion ont fait le déplacement à Sainte- Marie pendant la tenue de ce festival.

Cet événement contribue au développement socio-économique de Nosy Boraha », indique Rindra Rakotoarisoa, de l'association « Drôle de Dames ». Dans la foulée de l'événement, le délégué du tourisme à Sainte- Marie, Kotoson Miranda a affirmé que le nombre de touristes internationaux a triplé à chaque organisation de cette manifestation touristique. « Près de 6 258 arrivées des touristes étrangers ont été enregistrées l'an dernier. C'était un record durant les dix dernières années. D'ailleurs, Sainte-Marie est la 3e destination la plus prisée après Nosy-Be et Isalo », a-t-elle enchaîné.

En outre, la plupart des hôtels à Sainte-Marie affichent complets. Et toujours dans le cadre de ce « Festival des baleines », la population locale issue des 18 « fokontany » a été très enthousiasmée pour participer au grand carnaval, comme à l'accoutumée. A part cela et le safari Baleines, un concours de Miss du « Festival des Baleines » a été organisé. C'est Imelda qui a été élue Miss cette année. Des conférences portant sur les thèmes de tourisme durable et de sensibilisation à la protection l'environnement et des baleines à bosse, ont également eu lieu.

Centres de formation. Par ailleurs, la délégation conduite par le ministre du Tourisme, Jean Brunel Razafitsiandraofa a visité le bâtiment du ministère servant de centre de formation des acteurs touristiques dont les guides à Betty Plage. « Ce bâtiment sera rénové et pourra accueillir des apprentis d'ici à un mois.

D'autres centres de formation seront mis en place dans les sites touristiques de Madagascar », a déclaré le ministre de tutelle. La délégation a ensuite visité les « Cimetières des Pirates » à Belle Vue et le camp militaire de la 302e compagnie à Sainte- Ignace où étaient exilés les militants malgaches contre le colonialisme. Parmi lesquels, le grand-père du ministre du Tourisme, en la personne du Roi Andriampanoha y fut emprisonné durant la période 1902 à 1923, a-t-on conclu.