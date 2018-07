Madagascar: Samoëla - « Radion'Ambanivolo » s'invite au « Piment Café »

Faites place au prince du « vazo miteny »! Deux mois après la sortie en grande pompe de « Radion'Ambanivolo », Samoëla reprend les soirées intimistes. Après les grands spectacles un peu partout, Samoëla et sa bande reprennent le chemin des cabarets.

Pour un vendredi des plus magnifiques, le crooner investira le « Piment Café » Behoririka pour retrouver cette convivialité déjà instaurée avec les habitués des lieux.

Avec Samoëla, les chansons à texte, on ne s'en lasse jamais! Et dans cette optique, la promotion de son opus « Radion'Ambanivolo continue de plus belle. Si le grand public a déjà eu son compte, les inconditionnels auront une prochaine occasion de retrouver l'enfant terrible du « vazo miteny ».

Des paroles sans chichis, réalistes, la signature de Samoëla est très palpable et il reste fidèle à son image. Gagnant en maturité sur le côté technique, et mettant plus d'accent sur les influences du terroir, les titres comme « Hetsika », « Izy irery » ou encore « Mambabo » sont sur les lèvres des mélomanes.

Toutefois, on aimera toujours les anciens titres et ses slows qui sont d'inégales papillotes mélodiques et des occasions de s'évader. Si les mélomanes auront l'occasion de goûter aux chansons du nouvel album, on retrouvera également les titres qui lui sont connus, comme « Ikalakely », « Soly » et les autres.