Maroc/Guinée: Le WAC à Conakry pour consolider son statut de leader

Il convient de signaler en dernier lieu qu'après le WAC et le DHJ, mercredi ce sera au tour du Raja et de la RSB de disputer la troisième manche de la phase des groupes de la Coupe de la CAF. Les Verts croiseront le fer à Abidjan avec l'ASEC Mimosas (GP :A), alors que les Berkanis accueilleront les Egyptiens d'Al Masry (GP :B).

Les Jdidis, avisés, sont tenus d'être vigilants tout en développant un jeu porté sur l'offensive pouvant déboucher sur un probant résultat. Car une contre-performance compromettrait au plus haut point les chances de qualification des poulains d'Abderrahim Taleb qui a déclaré que tout le groupe est conscient de l'âpreté de la tâche mais que la confiance est plus que jamais de mise.

Il s'agit là du premier match officiel du WAC de cette saison entamée par une concentration d'une quinzaine de jours en Tunisie, stage durant lequel le coach Fouzi Benzarti a procédé aux réglages nécessaires, se disant par là même satisfait de son déroulement et précisant que l'équipe est fin prête pour aborder les trois tableaux de compétition, à savoir le championnat national, la Coupe du Trône et la C1 continentale.

Le Wydad, qui partage la pole position du groupe C avec son adversaire du jour (4 pts), est sommé de négocier sa virée guinéenne sans dégâts et de boucler la phase aller sur une bonne note, sachant que les Rouges restent sur un nul d'entrée en déplacement devant les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et une victoire à domicile (3-0) lors de la seconde manche au détriment des Togolais de l'AS Port.

La Ligue des champions d'Afrique reprend ses droits aujourd'hui avec la tenue des matches comptant pour la troisième journée de la phase de poules. Le football national est représenté à ce stade de la compétition par deux clubs, le WAC, tenant du titre, et le DHJ qui évolueront en dehors de leurs bases face respectivement aux Guinéens de Horoya Conakry (17h00) et aux Algériens de l'Entente de Sétif (21h00).

