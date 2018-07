Afrique de l'Ouest: Chambre consulaire régionale de l'UEMOA

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le lundi 16 juillet 2018 à Kosyam, le président de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest (CCR-UEMOA), Abdoulaye Kouafilann Sory.

Porté à la tête de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest (CCR-UEMOA) le 29 mai 2018, Abdoulaye Kouafilann Sory souhaite avoir les conseils des premières autorités pour réussir sa mission. Pour ce faire, il a été reçu en audience par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le lundi 16 juillet 2018 à Ouagadougou. «

Je suis venu solliciter les conseils avisés du chef de l'Etat et envisager avec lui certaines questions capitales visant à assurer davantage une implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration de l'Union », a-t-il déclaré au sortir de l'entretien.

Au cours des échanges, le président de la CCR-UEMOA dit avoir partagé avec son hôte, les grandes orientations de son mandat à la tête de cet organe qui est né de la volonté des chefs de l'Union d'associer « pleinement » les organisations du secteur privé dans la réalisation des objectifs de l'intégration. Abdoulaye Kouafilann Sory a indiqué que le chef de l'Etat l'a félicité et réaffirmé sa disponibilité à accompagner les initiatives de la CCR-UEMOA.

La CCR-UEMOA est un cadre privilégié de dialogue entre l'Union et les principaux opérateurs économiques. Organe consultatif créé par le Traité de l'Union, la Chambre est chargée de réaliser l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration de l'UEMOA, notamment par la participation à la réflexion sur le processus d'intégration et la mise en œuvre des réformes arrêtées par les organes compétents de l'Union, la promotion des échanges commerciaux et des investissements dans l'Union et l'appui technique aux chambres consulaires nationales.

A son initiative ou à celle de la Commission, la Chambre donne des avis sur toute question relative à la réalisation des objectifs de l'Union, comme les législations commerciale, fiscale, douanière et sociale, les négociations commerciales auxquelles participent l'Union, la création et le fonctionnement de bourses de valeur ou de commerce, d'observatoires économiques et la politique économique et monétaire. La CCR regroupe les chambres consulaires nationales, les associations professionnelles et les organisations patronales des Etats membres de l'UEMOA.