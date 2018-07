Congo-Kinshasa: Coupe du Congo de football - FC Nyuki de Butembo dans l'histoire

L'on apprend qu'une marée humaine attendait les joueurs de Nyuki à Butembo pour célébrer, dans l'ensemble, leur premier sacre national. Cet exploit réalisé à Kolwezi est l'aboutissement du travail abattu depuis la phase de groupes à Mbuji-Mayi où les Abeilles avaient réussi à battre les joueurs de Kungu Pemba de Bandundu (trois buts à deux), d'AS Bantou de Mbuji-Mayi (deux buts à un) et fait un match à égalité avec les joueurs de la JSK (un but partout).

En demi-finale, l'AS Nyuki avait écarté de son chemin la formation de Renaissance de Kinshasa aux tirs au but (trois tirs à zéro) après un résultat d'un but partout à la fin du temps réglementaire. La JSK, pour sa part, s'était débarrassée du Tout-Puissant Molunge de Mbandaka par la marque sans appel de trois buts à zéro. Les deux clubs demi-finalistes malheureux ont chacun également reçu des enveloppes de la part de l'exécutif national.

La finale s'est déroulée en présence du Premier ministre, Bruno Tshibala, et du ministre des Sports, Papy Niango, ainsi que du gouverneur de la province de Lualaba, Richard Muyej Mangez Mans, et le premier vice-président de la Fédération congolaise de football association (Fécofa), Donatien Tshimanga. Le vainqueur de ce tournoi national du ballon rond a obtenu du gouvernement une enveloppe de cent mille dollars américains, étant de facto qualifié pour la 16e édition de la Coupe de la Confédération en 2019. Finaliste malheureuse, la JSK s'est contentée d'une enveloppe de cinquante mille dollars américains.

La 54e édition de la Coupe du Congo de football s'est achevée, le 15 juillet, au stade de la Manika de Kolwezi, dans la province du Lualaba. En finale de cette compétition, l'AS Nyuki de Butembo a disposé de la formation de la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK) sur la marque de deux buts à un. Jephté Kitambala Bola a ouvert la marque pour les Kinois à la 3e mn. Mais Jonas Mumbere a égalisé pour les Abeilles de Butembo, remettant les pendules à l'heure à la 67e mn. Alors qu'on s'acheminait vers l'épreuve des tirs au but, Serge Amani a inscrit le second but du club de Butembo à la 89e mn.

