Burkina Faso: Etalon de la diaspora

Au titre de conseil, il invite la jeune génération à l'amour du travail et à avoir nécessairement une vision de sa vie. « La jeunesse doit avoir confiance en elle. Elle doit croire à ses possibilités pour créer, pour avancer et toujours continuer à chercher des solutions », a insisté l'architecte.

A ces récompenses viennent s'ajouter le Regional Holcim Award Gold, l'Africa Middle East, le Global Holcim Award Gold et plus récemment en 2017, il a été commissionné par la galerie serpentine pour réaliser leur pavillon à Londres. Dans le domaine académique, Francis Kéré qui vient d'être nommé professeur d'architecture à Munich, déclare travailler comme professeur à Alma mater à et avoir enseigné .

Cet enseignant en architecture à l'Accademia di Architettura di Mendrisio en Suisse, pierre après pierre, continue de bâtir l'image de son pays dans le domaine de l'architecture au niveau international », a ajouté M. Ouoba. Selon lui, les distinctions reçues par ce « génie » sont entre autres , le , le , le BSI Swiss Architectural Award et le Marcus Prize for Architecture.

Pour le président de l'Association des burkinabè de Munich (ABSM), Alfred Ouoba, il est important de mettre au grand jour les valeurs d'un homme hors du commun qui vend cher, le nom du Burkina Faso en Allemagne et dans le monde entier. « L'Etalon de la diaspora décerné par les autorités burkinabè vient couronner les nombreux prix et récompenses déjà récoltés par notre compatriote.

