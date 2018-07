Congo-Kinshasa: Statut des Anciens Présidents élus - AN - Le débat se poursuit aujourd'hui !

En tout cas, "c'est une abomination juridique", a-t-il lâché sans froid aux jeux. Le débat a été houleux à l'Assemblée nationale autour de cette proposition de loi portant Statut des Anciens Présidents de la République élu et fixant les avantages accordés aux Chefs des Corps constitués. C'est à tout dire, que les Députés nationaux n'ont pas hésité de manifester leur tendance à travers notamment, la prise de parole comme d'habitude à l'hémicycle de la Chambre Basse du Parlement, contre tout prolongement des avantages à d'autres hauts Responsables de la République dont des droits et avantages reconnus aux anciens Premiers ministres, aux anciens Présidents du Conseil Supérieur de la Magistrature, aux anciens Chefs d'Etat-major Général de l'armée et aux anciens Inspecteurs divisionnaires de la Police Nationale Congolaise -PNC, des avantages reconnus aux anciens Présidents des Institutions d'appui à la démocratie, des avantages reconnus aux anciens Premiers Présidents de la Cour Suprême de Justice, de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat, de la Haute Cour militaire, aux anciens Procureurs généraux de la République, Procureurs généraux et Auditeurs généraux rattachés à ces juridictions, aux anciens Chefs d'Etat-major des Forces terrestre, aérienne et navale.

L'Examen et adoption de la proposition de loi portant statut des Anciens Présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux Chefs des Corps constitués au pays ont été suspendus ce lundi 16 juillet 2018 à l'Assemblée nationale.

