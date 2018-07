Madagascar: Grève des enseignants - « Diabe » pacifique vers Mahazoarivo demain

Les grévistes ne lâchent pas l'affaire tandis que le MEN veut en finir avec cette grève qui s'éternise.

Les enseignants de l'Education nationale en grève depuis maintenant près de trois mois, ne sont toujours pas résolus à reprendre le service.

Pas de reprise du travail. Au contraire, les enseignants grévistes ont manifesté leur protestation face à la note de service émise par le secrétaire général du ministère de l'Education nationale (MEN), intimant tous les enseignants à reprendre le travail. « Nous sommes dans notre droit, et jusqu'à présent, nous n'avons pas été entendus », commentent les grévistes issus des syndicats. La tension est montée d'un cran, la semaine dernière après l'annonce du MEN d'une prochaine « prise de mesures » face à la grève des enseignants, lesquelles mesures associées par les syndicats à une démarche d'intimidation.

Démission. Les syndicats, à l'issue de leur dernière réunion, envisagent une marche pacifique vers le palais de Mahazoarivo, demain. « Le ministre doit démissionner s'il ne parvient pas à trouver une issue satisfaisante au problème des enseignants », scandent, par ailleurs, les syndicalistes. Une « suggestion » déjà formulée depuis quelques temps, alors que la situation a commencé à ne plus évoluer. Le ministre, de son côté, a déjà affirmé n'envisager aucune démission. « C'est un aveu de lâcheté », a-t-il déclaré la semaine dernière à ce propos.

30%. Les syndicats des enseignants ne voient pas non plus d'un très bon œil l'initiative des enseignants du privé, qui envisagent de proposer des cours gratuits aux élèves des classes d'examen, notamment les candidats au CEPE, au BEPC et au baccalauréat. Faut-il rappeler, concernant ces deux derniers examens officiels, que le programme scolaire dans les établissements publics n'est achevé qu'à environ 30% pour les matières scientifiques, comme l'ont affirmé, lors de précédentes manifestations, les « profs » de physique et de mathématiques en grève.

Supports numériques. Les perspectives des enseignants du privé auxquels s'ajoutent des étudiants de l'université, réunis hier à Antohomadinika, de donner des cours aux élèves candidats aux examens officiels, seraient une solution « tip-top » pour les syndicats. « Ce serait mettre de la pommade prétendue cicatrisante sur une plaie non désinfectée », lance-t-on dans les rangs des grévistes. D'après les informations fournies par les enseignants du privé et les étudiants universitaires, ils envisagent, par ailleurs, de graver les cours sur des supports numériques tels les CD, à dupliquer pour être répartis dans divers lieux et localités qui en auraient besoin.