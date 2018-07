Madagascar: Présidentielle - Signature d'un protocole d'accord entre KMF/CNOE et Justice et Paix

L'éducation citoyenne, et pourquoi pas l'engagement citoyen, sont... en marche et vont s'intensifier de plus en plus en cette période électorale.

En effet, hier, le comité national d'observation des élections (Kmf/Cnoe) et la commission épiscopale Justice et Paix (Jep) ont procédé à la signature d'un protocole d'accord lequel se focalisera sur deux formations : la première est dédiée aux responsables et aux militants sur les techniques d'éducation électorale, sur la sensibilisation ; la seconde concerne l'exercice du mandat d'observateur électoral, sur les techniques de sensibilisation des citoyens et les observations du processus électoral, dans son ensemble.

D'après les explications fournies par Andoniaina Andriamalazaray, le président national du KMF/CNOE, « ce partenariat entre les deux entités est prévu pour cette présidentielle anticipée mais susceptible d'être prolongé sur les autres élections, en l'occurrence les législatives ».

Le Kmf/Cnoe et la Jep ont choisi d'avancer ensemble car non seulement, ils partagent les mêmes objectifs en matière d'éducation citoyenne, mais aussi et surtout, ils ont une certaine complémentarité. Andoniaina Andriamalazaray explique : « Cette complémentarité se traduit par le seul fait que si le Kmf/Cnoe est habile pour les questions relatives à l'éducation des citoyens et à la responsabilisation des électeurs, la Jep a plusieurs branches locales qui peuvent entrer en contact direct avec les différentes couches sociales ; ce qui facilitera la collaboration et l'atteinte des objectifs».