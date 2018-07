Madagascar: Coopération - La Banque mondiale chez le MTPI

Les groupements politiques et associations préparent activement les élections présidentielles de… Plus »

Depuis la nomination du ministre Ulrich Andriantiana à son poste actuel, ce ministère a réalisé des efforts pour la bonne conduite des projets en cours et à venir. Du coup, de nombreux chantiers reprennent actuellement, notamment à propos des infrastructures pour le développement. Une manière en somme de réaliser les objectifs de l'initiative « Fisandratana ». Et avec du concret.

Faut-il en effet rappeler que le portefeuille de la Banque mondiale est composé de 16 projets d'un montant total de 838 millions de dollars dont près de 372 millions de dollars ont été déjà décaissés. Des projets qui sont élaborés par le gouvernement malgache. Justement le ministère des Travaux publics et des Infrastructures figure parmi les départements ministériels qui gèrent le plus de projets.

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures, Ulrich Andriantiana a reçu hier, en audience la responsable des opérations pour Madagascar et les Comores Gevers. Une occasion pour les deux responsables d'évoquer les différents projets d'infrastructures financés par la Banque mondiale à Madagascar.

Rencontre, hier entre le ministre des Travaux publics et des Infrastructures Ulrich Andriantiana et le responsable des opérations de la Banque mondiale pour Madagascar et les Comores, Coralie Gevers.

