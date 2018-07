Congo-Kinshasa: Journée de solidarité avec les activistes prisonniers

Bien avant cela, Eliezer Seya, coordonnateur national de FODIDH indiqué que leur asbl a vu le jour en 2009. Ensuite, elle a connu moments difficiles avec les actes de pillage et saccage de bureaux. En dépit de ces intimidations, lui et ses pairs n'ont lâché prise, a-t-il précisé. Il a émis le vœu de voir les Congolais joindre au combat de la défense des droits de l'homme pour l' de tous.

Zacharie Kingombe et Andy Djuma, tous trois de la Lucha arrêtés Kisangani le 29 décembre 2017. Transférés à la prison centrale Kisangani avec un accès restreint à leurs proches et avocats, ils été accusés d'incitation de la population à la violence contre pouvoir établi.

Dans la foulée, il est revenu sur la mort atroce de Luc Nkulula à Goma, Une minute de silence a été observée en mémoire du baobab de la politique congolaise, Etienne Tshisekedi, décédé il y a plus d' année, et dont la dépouille mortelle tarde à être rapatriée au pays.

Thème retenu : «Agir ensemble» pour les droits de l'homme. Pour FODIDH, on doit mettre un terme aux enlèvements et tortures, arrestations arbitraires, assassinats des défenseurs des droits l'homme, atteintes à l'intégrité physique des personnes, etc.

Objectif : convaincre les activistes des droits humains et l' des Congolais de fédérer leurs énergies pour mieux défendre droits et décourager les violateurs des droits de l'homme.

Les sociétaires du Forum des défenseurs internationaux des droits humains pour l'éducation et le développement intégral « FODIDH » ont organisé hier lundi 16 juillet 2018 à la paroisse Saint Joseph, une journée de solidarité en faveur des activistes des mouvements citoyens en détention à Kinshasa et dans l'arrière pays.

