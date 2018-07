Cote d'Ivoire: Le camp présidentiel crée un parti unifié

En Côte d'Ivoire, on ne doute plus de la création du Rassemblement des houphouëtistes pour la… Plus »

Présent à l'assemblée générale des Houphouëtistes, Guy Kanga, secrétaire d'une section PDCI à Bouaké, la deuxième ville ivoirienne, a déclaré : « Moi je veux le rassemblement. Il faut poursuivre les discussions entre les deux présidents (Bédié et Ouattara). On ne veut pas retomber dans la violence ». Le politologue Sylvain N'Guessan, directeur de l'institut de stratégie d'Abidjan, a, quant à lui, commenté:« Il est difficile de parler de grand parti unifié, puisque le RDR se retrouve avec des partis satellites ne représentant que quelques pourcentages de l'électorat. Ce n'est pas ce dont rêvait le président Ouattara. Il a attiré des décideurs du PDCI mais la base de ce parti reste réfractaire ».

Conscient du poids que représente le PDCI, l'actuel président ivoirien a lancé un appel à son président. « Il faut que nous restions ensemble (... ). C'est ce que je vais dire à mon ainé », a déclaré Alassane Ouattara. Il a, en outre, rappelé les victoires passées obtenues grâce à l'union, en particulier pendant les heures sombres de la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait conclu la décennie de crise politico-militaire des années 2000. Evoquant l'élection présidentielle de 2020, le chef de l'Etat ivoirien a martelé : « Nous allons gagner » avec le RHDP. Et parlant de sa succession au terme de son deuxième mandat, il a dit : « Nous devons travailler, le président Bédié et moi, pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020 ». Ce qui a suscité des applaudissements nourris dans l'assistance.

Le parti d'Henri Konan Bédié a refusé d'adhérer au RHDP, mécontent des termes de l'alliance proposée, notamment parce que le nouveau parti exigeait comme préalable à l'union qu'une personnalité issue de ses rangs soit le candidat unique à la prochaine présidentielle. Malgré le refus du PDCI, un certain nombre de ses élus et cadres ont choisi de faire marche commune avec le parti unifié puisqu'une douzaine d'entre eux ont été nommés ministres dans le nouveau cabinet.

Le nouveau parti regroupe le Rassemblement des Républicains (RDR), la formation du président Ouattara; l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (six députés), présidée par Albert Toikeusse Mabri; et des personnalités d'autres partis. C'est dire que toutes les formations politiques de la majorité présidentielle actuelle en Côte d'Ivoire n'ont pas adhéré à la création du RHDP. C'est le cas du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), l'une des deux grandes formations de la coalition au pouvoir, qui avait soutenu Alassane Ouattara aux précédents scrutins présidentiels de 2010 et 2015.

D'après un communiqué, les délégués de plusieurs formations politiques et des personnalités favorables au nouveau parti unifié ont adopté, « à l'unanimité », les statuts après une heure de débat et désigné sans surprise comme leader Alassane Ouattara qui était le seul candidat déclaré. Un congrès constitutif entérinera la création de ce parti d'ici à la fin de la l'année, a indiqué un responsable, précisant qu'il s'agit là d'une deuxième étape dans la concrétisation tant souhaitée du parti unifié, lancé une semaine après un remaniement ministériel.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.