Afrique: La belle leçon d'unité Offerte par les Français

Cette formation nous a montré que la France est riche de sa diversité et que cette victoire en coupe du monde est celle de tout un peuple. Aujourd'hui, cette équipe « black et blanc » a été fêtée par tout le pays et ceux qui ont été les artisans de cette victoire sont l'image de la France d'aujourd'hui. Cette euphorie qui a gagné l'hexagone n'a pas été entièrement ressentie chez nous.

Les Malgaches ont été partagés lors de cette finale de coupe du monde et une partie d'entre eux a été imperméable à cette émotion qui a étreint nos amis de l'hexagone. Mais beaucoup de nos compatriotes ont été sensibles à ce magnifique spectacle d'unité offert par cette France « Black et Blanc ».

L'euphorie des Bleus n'a pas gagné la grande île et on ne peut qu'envier cette liesse qui a régné après la victoire de cette belle équipe de France.

