Madagascar: Football féminin - Championnat de Madagascar - Première victoire pour PRESCOI !

La cinquième journée qui aura lieu ce mercredi au centre technique de Carion, risque d'être la confirmation du trio de tête notamment l'ASKAM, l'ASOT et Sabotsy Namehana. Trois formations qui vont fournir la majorité des membres de l'équipe nationale qui participera prochainement au « Cosafa Cup » en Afrique du Sud. Un nouveau challenge pour cette commission de football féminin présidée par Patricia Rajeriarison qui multiplie les initiatives pour rendre l'équipe malgache plus compétitive. Et c'est tout à son honneur.

C'est dire que PRESCOI n'était pas loin d'une victoire et elle l'a fait hier à Carion en s'imposant par 1 à 0 devant le Stade Olympique de Mahajanga. Une bien précieuse victoire en fait et qui va permettre aux Antsirabéennes de se positionner à la sixième place devant ses victimes d'hier ainsi que l'AS Comato qui a encaissé 10 buts sans en marquer un seul en deux journées. D'abord par une défaite de 5 à 0 samedi devant l'ASCUF pour ensuite s'incliner sur le même score hier face à l'ASKAM.

