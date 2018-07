Gabon: Port-Gentil - Le PDS matérialise sa solidarité

Les Portgentillais estiment que le Parti pour le développement et la solidarité sociale "PDS" donne un visage à l'esprit de solidarité en allant au secours des nécessiteux. La récente remise de clés de maisons consumée par le feu et la livraison d'une passerelle au quartier Chic en sont des preuves

C'est par une minute de silence en mémoire des défunts du quartier Sindara dans le 3ème arrondissement de la commune de Port-Gentil que le président du PDS, Séraphin Ndaot Rembogo, a procédé à la remise des clés à Bonaventure Essongué dont l'habitation avait été emportée par des flammes. "Couché sur le lit de l'hôpital, Nadia, ma fille vint m'annoncer que Me Ndaot a commis une équipe pour nettoyer notre terrain sinistré afin de nous reconstruire une maison" raconte Bonaventure Essongué, le bénéficiaire. "Malgré les douleurs de mes plaies, j'ai pu redresser ma tête et, j'ai vu une lueur d'espoir m'envahir et une petite larme de joie a coulé. A-t-il continué son récit. "J'ai dit que Dieu ne m'a point abandonné, a estimé le propriétaire de l'habitation de 3 chambres, une cuisine et des sanitaires, reconstruite grâce au PDS d'un moment de 40millions puisqu'elle a également été équipée.

La villa de Sindara a vu chaque jour la PME de Wilfried Obame Ndong, WON Services sur le chantier.

Accompagné d'une forte délégation des militants et cadres du PDS, Me Ndaot Rembogo, leader de cette formation politique dont la solidarité s'affiche comme "l'ADN" a accompli le geste symbolisant la remise des clés au bénéficiaire. Le patron du Parti pour le développement et la solidarité sociale "PDS" s'est réservé de prononcer un discours protocolaire, l'homme a choisi de parler à cœur ouvert. "Nous avons depuis un certain temps ici, dans notre cité comme un esprit de malheur" constate Me Ndaot Rembogo. "Un vent qui souffle frénétiquement au point de ravager constamment par des violences inhabituelles nos maisons" a-t-il poursuivi.

Les incendies deviennent monnaie courante à Port-Gentil, chef-lieu de l'Ogooué-Maritime, à l'ouest du pays. Ce qui est d'une gravité inexplicable. Des maisons sont ravagées par le feu au moment où les populations de la 2ème ville du Gabon vivent une situation difficile née d'une chute de coûts de l'or noir, au-delà du tableau peu reluisant de l'économie locale, le PDS est déterminé à poursuivre sa politique de solidarité et de participation au développement du pays.

Parfois les incendies sont la conséquence d'inattention, une marmite abandonnée au feu, un court-circuit électriques. Le président du PDS a reconnu la vétusté du matériel de l'antenne locale des sapeurs-pompiers. Dans un courrier adressé au Président de la République, le parti de Séraphin Ndaot Rembogo a sollicité des équipements pour les éléments de la 8ème Compagnie de secours et des incendies.

Aussi un appel a été lancé en direction des cadres de Port-Gentil afin qu'ils aident l'Etat à répondre aux besoins des habitants. "Cotisons en mouvement, ensemble pour donner un camion, des équipements aux soldats du feu pour qu'ils interviennent" a exhorté Séraphin Ndaot Rembogo. La seconde phase des activités du PDS le 15 juillet, a été marquée par la livraison d'une passerelle refaite par les frais du parti, au quartier Chic dans le 2ème arrondissement de la commune de Port-Gentil. D'une valeur de 3,5 millions de francs cfa, les travaux ont été exécutés par une PME locale dont Georges Moukassa Moussa est le 1er responsable.