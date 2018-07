Gambie: Une discussion entre Yahya Jammeh et son parti fuite sur les réseaux sociaux

Après un périple au Bangladesh, à Trinité et Tobago et Malte lors des deux dernières… Plus »

Mais au cours de la conversation, on apprend que Yahya Jammeh est certain de revenir un jour dans son pays natal. « Je vous aurai prévenu : tout ce que j'ai prédit sur la Gambie va arriver », dit-il, avant d'affirmer que « lorsque viendra l'heure de [son] retour en Gambie, aucun être humain, aucun esprit ne pourra l'en empêcher. »

Pas un mot en revanche sur le gel des biens de l'ancien président ni sur la campagne qui vise à le traduire en justice. Aucun commentaire non plus sur sa vie d'exilé, ni d'analyse sur la présidence d'Adama Barrow.

Un enregistrement de Yahya Jammeh en grande discussion avec les membres de son parti, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction (l'APRC), a fait surface et circule sur les réseaux sociaux depuis le week-end du 14 juillet. Une discussion qui montre que l'ancien président a toujours la main sur son parti. La voix de l'ancien leader n'avait plus été entendue en Gambie depuis son départ en exil en Guinée équatoriale, début 2017.

